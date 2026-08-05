Virada histórica: os carros mais vendidos em julho e a ascensão chinesa

O BYD Dolphin, modelo elétrico que liderou as vendas no varejo brasileiro em julho de 2026 - (crédito: Divulgação/BYD)

O mercado automotivo brasileiro registrou uma mudança no ranking de vendas no varejo em julho de 2026, divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Pela primeira vez, o pódio é formado por veículos 100% elétricos. O BYD Dolphin assumiu a liderança com 5.861 unidades emplacadas, confirmando um novo cenário na preferência dos consumidores.

A lista dos três modelos mais vendidos é completada pelo Geely EX2, com 5.707 carros, e pelo BYD Dolphin Mini, que alcançou a marca de 5.537 unidades. A quarta posição ficou com o VW Tera, que registrou 4.470 emplacamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A presença de novos nomes no topo da lista se reflete na composição geral do ranking. O top 10 de julho inclui também o GWM Haval H6, na oitava posição com 3.841 unidades, o Caoa Chery Tiggo 5X, em nono com 3.828, e o BYD Song, que fecha o grupo com 3.814 carros vendidos.

É importante destacar que as vendas no varejo são a melhor representação do que o motorista comum deseja: tal medida exclui compras de frotistas, empresas, locadoras, taxistas etc. O foco é apenas o consumidor pessoa física.

A posição dos antigos campeões

Modelos que tradicionalmente figuravam nas primeiras posições agora ocupam posições intermediárias. O Hyundai Creta foi o mais bem posicionado entre eles, garantindo o quinto lugar com 4.185 unidades comercializadas.

O GM Onix aparece na 11ª colocação, com 3.620 carros vendidos. Logo atrás está o VW Polo, que ficou em 12º lugar ao emplacar 3.510 veículos no período. Outros nomes conhecidos, como o Hyundai HB20 e o Jeep Renegade, ficaram na 27ª e 29ª posições, respectivamente.

Confira os 10 carros mais vendidos em julho de 2026:

BYD/DOLPHIN: 5.861 GEELY/EX2: 5.707 BYD/DOLPHIN MINI: 5.537 VW/TERA: 4.470 HYUNDAI/CRETA: 4.185 TOYOTA/YARIS CROSS: 4.096 GM/TRACKER: 4.091 GWM/HAVAL H6: 3.841 CAOA CHERY/TIGGO 5X: 3.828 BYD/SONG: 3.814

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.