"Falar de transição é falar de minerais críticos", diz diretora da Stratos

"Falar de transição energética é falar de minerais críticos", diz diretora da Stratos - (crédito: Reprodução/Youtube)

Durante a 8ª edição do Brasília Summit, realizada nesta quarta-feira (05/08), a diretora jurídica de compliance da Stratos, Tagie de Souza, apontou a mineração como um dos pilares da transição energética, com o fornecimento de minerais críticos e a contribuição direta na geração de energia renovável.

O evento, com o tema A Segurança Jurídica e o Desafio da Infraestrutura no Brasil foi realizado pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais em parceria com o Correio Braziliense.

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Tagie também defendeu os recentes projetos que fortalecem a segurança jurídica de empresas de mineração e incentivam a transição energética.

“Falar de transição energética é falar de mineração, é falar de minerais críticos. Incentivos como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e o projeto que cria Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos asseguram a segurança jurídica à mineração e viabilizam a transição energética”, comentou.

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Segundo a diretora, a adoção dessas iniciativas no Brasil depende do fortalecimento da segurança jurídica, de políticas voltadas aos minerais críticos e da articulação entre órgãos reguladores.

Regulamentação

“A gente consegue pensar, inclusive, na mineração agindo em conjunto com estruturas de energia na produção de energia elétrica limpa. O que a gente entende que é possível, sob o ponto de vista regulatório, no Brasil, e que exigirá uma interlocução entre a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que hoje está presente”, avalia.

Além disso, a diretora citou experiências estrangeiras que mostraram que a mineração pode ser uma produtora de energia. “Na Austrália e no Chile, no Chile com a Anglo American e na Austrália com a Rio Tinto, já foi possível demonstrar a possibilidade de instalação de painéis de energia solar sobre estruturas de barragem”, apontou.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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