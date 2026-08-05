Dia dos Pais: busca por presentes úteis faz venda de roupas subir 30%

A busca por presentes úteis para o Dia dos Pais impulsionou as vendas da categoria masculina na INSIDER. Em 2025, a média diária de pedidos na semana que antecedeu a data foi 28% superior à média registrada nos 30 dias anteriores, segundo levantamento da marca de vestuário tecnológico.
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O aumento foi motivado pela procura por peças que se integram à rotina, em vez de itens comprados para uma única ocasião. Essa tendência acompanha o comportamento nacional, já que uma pesquisa de 2025 da CNDL/SPC Brasil aponta que roupas lideram a intenção de compra para a data, superando perfumes, calçados e acessórios.
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Peças funcionais lideram a preferência
Na INSIDER, a preferência se concentrou em produtos com tecnologia têxtil. A Tech T-Shirt Gola U foi o item que mais cresceu no período, com alta de mais de 63% nas vendas. A família completa de camisetas tecnológicas respondeu por quase metade do faturamento masculino da marca na janela da data comemorativa.
Outros dois segmentos também registraram forte demanda. A linha FutureForm, voltada para o ambiente profissional e composta por camisa, calça, camiseta polo e undershirt antissuor, cresceu mais de 70%. Já as peças esportivas, com destaque para as linhas Endorphine e Intech, avançaram quase 40%.
Os dados revelam ainda uma tendência de presentes combinados. O pedido médio no período do Dia dos Pais reúne 2,1 itens, geralmente uma camiseta tecnológica somada a uma cueca de performance ou outra peça da linha tech.
Para a marca, a mudança no consumo reflete um novo perfil do pai brasileiro, que circula entre trabalho, casa e treinos e prefere peças versáteis. "O comportamento de compra no Dia dos Pais confirma uma mudança que já observamos: presentear virou sinônimo de utilidade", afirma Carol Matsuse, cofundadora da INSIDER.
Yuri Gricheno, CEO e cofundador, destaca o papel da inovação. "Esses números confirmam a direção que a INSIDER vem tomando: investir em tecnologia têxtil deixou de ser aposta e passou a sustentar o crescimento da categoria masculina. O Dia dos Pais é só a prova mais recente disso".
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.