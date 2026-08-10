Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2026

Pelo sistema de metas contínuas, o objetivo para o IPCA é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Economistas do mercado financeiro reduziram novamente as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10/8) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,03% para 5,02%.

Para 2027, a projeção permaneceu em 4,20%, enquanto a estimativa para 2028 seguiu em 3,80%. Para 2029, a previsão também não sofreu alteração e permaneceu em 3,50%.

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Apesar da revisão para baixo, a estimativa segue acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Pelo sistema de metas contínuas, o objetivo para o IPCA é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, o que fixa o limite superior em 4,5%.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 também foi reduzida, de 1,99% para 1,98%. Para 2027, a estimativa caiu de 1,57% para 1,52%. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 2,0%.

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Selic

Para a Selic, o mercado manteve em 13,75% ao ano a projeção para o fim de 2026, após reduzir a estimativa de 14% para 13,75% na semana anterior. Para 2027, a mediana permaneceu em 12%, enquanto a projeção para 2028 seguiu em 10,50%. Para 2029, a estimativa também permaneceu estável, em 10% ao ano.

Dólar

No câmbio, as projeções permaneceram praticamente estáveis. A estimativa para o dólar no fim de 2026 continuou em R$ 5,20, enquanto as previsões para 2027 e 2028 ficaram em R$ 5,28 e R$ 5,30, respectivamente. A única alteração ocorreu na projeção para 2029, que recuou de R$ 5,39 para R$ 5,37.