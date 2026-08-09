Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a Igreja

Site do Pix do Banco Central exibido em smartphone, sistema que se destaca pela alta confiança dos brasileiros conforme pesquisa - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Pix é a "instituição" que mais desperta confiança entre os brasileiros, segundo uma pesquisa Genial/Quaest obtida pelo jornal O Globo. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados confiam no sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, lançado há quase seis anos.

Em contrapartida, 19% dos participantes afirmaram não confiar no sistema, enquanto 1% não soube responder. O Pix tem sido alvo de questionamentos nos EUA e se tornou tema de disputa política no Brasil.

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Para o cientista político Murillo de Aragão, da Arko Advice, o sistema virou um assunto disputado no discurso político. Ele avalia que o tema só tenderia a influenciar o voto se o eleitor perceber algum tipo de risco ao seu funcionamento.

Ranking de confiança

Na mesma sondagem, a Igreja Católica registrou 76% de confiança e a Polícia Militar, 75%. As Forças Armadas ficaram com 70%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

O levantamento também mostra uma melhora na confiança em relação à Presidência da República, ao Congresso e aos partidos políticos. Segundo os dados, 57% dos entrevistados dizem confiar na Presidência, três pontos acima de 2025, mas abaixo do nível do primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A confiança no Congresso foi de 49%, índice próximo ao do Supremo Tribunal Federal (STF), que marcou 50%. Em relação aos partidos, 44% afirmaram confiar, o melhor resultado desde 2023, embora 55% digam desconfiar das legendas, segundo a Genial/Quaest.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.