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AVIAÇÃO

Embraer registra receita recorde de R$ 11,3 bilhões no 2º trimestre

Companhia teve crescimento de 10% na receita e atingiu US$ 34,5 bilhões em carteira de pedidos

No primeiro semestre de 2026, foram entregues 109 jatos, alta de 20% na comparação com os primeiros seis meses de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
No primeiro semestre de 2026, foram entregues 109 jatos, alta de 20% na comparação com os primeiros seis meses de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (10/8) que bateu recorde no desempenho do segundo trimestre de 2026, impulsionado pelo crescimento da maior parte de suas unidades de negócios, pelo aumento das entregas de aeronaves e pela expansão da carteira de pedidos. Entre abril e junho, a companhia alcançou receita líquida de R$ 11,3 bilhões, alta de 10% em relação ao mesmo período de 2025.

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O lucro antes de juros (EBIT) chegou a R$ 1,5 bilhão, com margem de 13,4%. Já o fluxo de caixa livre ajustado, desconsiderando a Eve, subsidiária da Embraer, somou R$ 2 bilhões no período, resultado atribuído ao desempenho operacional, às entradas relacionadas às vendas e ao reconhecimento de um crédito tributário extraordinário.

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O lucro líquido ajustado alcançou R$ 1,1 bilhão, ante R$ 890,3 milhões no segundo trimestre de 2025. O lucro atribuível aos acionistas mais que dobrou, passando de R$ 448,9 milhões para R$ 1 bilhão. O resultado corresponde a lucro por ação de R$ 1,5161.

A companhia também elevou a expectativa para o fluxo de caixa livre ajustado, sem considerar a Eve, de US$ 200 milhões ou mais para pelo menos US$ 400 milhões. A revisão considera, entre outros fatores, o impacto do crédito tributário, a isenção de tarifas e uma melhora nas perspectivas para os negócios.

No primeiro semestre de 2026, foram entregues 109 jatos, alta de 20% na comparação com os primeiros seis meses de 2025.

A carteira de pedidos também alcançou um novo recorde e chegou a US$ 34,5 bilhões. Foi o sétimo trimestre consecutivo em que o backlog da companhia atingiu máxima histórica, com crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

*Estagiário sob a supervisão de

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 10/08/2026 14:46 / atualizado em 10/08/2026 14:46
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