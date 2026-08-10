Embraer registra receita recorde de R$ 11,3 bilhões no 2º trimestre

No primeiro semestre de 2026, foram entregues 109 jatos, alta de 20% na comparação com os primeiros seis meses de 2025 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (10/8) que bateu recorde no desempenho do segundo trimestre de 2026, impulsionado pelo crescimento da maior parte de suas unidades de negócios, pelo aumento das entregas de aeronaves e pela expansão da carteira de pedidos. Entre abril e junho, a companhia alcançou receita líquida de R$ 11,3 bilhões, alta de 10% em relação ao mesmo período de 2025.

O lucro antes de juros (EBIT) chegou a R$ 1,5 bilhão, com margem de 13,4%. Já o fluxo de caixa livre ajustado, desconsiderando a Eve, subsidiária da Embraer, somou R$ 2 bilhões no período, resultado atribuído ao desempenho operacional, às entradas relacionadas às vendas e ao reconhecimento de um crédito tributário extraordinário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lucro líquido ajustado alcançou R$ 1,1 bilhão, ante R$ 890,3 milhões no segundo trimestre de 2025. O lucro atribuível aos acionistas mais que dobrou, passando de R$ 448,9 milhões para R$ 1 bilhão. O resultado corresponde a lucro por ação de R$ 1,5161.

A companhia também elevou a expectativa para o fluxo de caixa livre ajustado, sem considerar a Eve, de US$ 200 milhões ou mais para pelo menos US$ 400 milhões. A revisão considera, entre outros fatores, o impacto do crédito tributário, a isenção de tarifas e uma melhora nas perspectivas para os negócios.

Leia também: Prévia da inflação surpreende mercado e reforça expectativa de corte de juros

No primeiro semestre de 2026, foram entregues 109 jatos, alta de 20% na comparação com os primeiros seis meses de 2025.

A carteira de pedidos também alcançou um novo recorde e chegou a US$ 34,5 bilhões. Foi o sétimo trimestre consecutivo em que o backlog da companhia atingiu máxima histórica, com crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

*Estagiário sob a supervisão de

Saiba Mais Economia Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2026

Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2026 Economia 52% avaliam economia do Brasil como ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus

52% avaliam economia do Brasil como ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus Economia "Brasil andou de lado na política fiscal", diz ex-secretário da Fazenda

"Brasil andou de lado na política fiscal", diz ex-secretário da Fazenda Economia Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a Igreja

Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a Igreja Economia Briga entre Lula e Milei abala, mas não trava negociações comerciais

Briga entre Lula e Milei abala, mas não trava negociações comerciais Economia Taxa das blusinhas pode voltar em setembro se MP não avançar no Congresso