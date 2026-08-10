Nvidia articula acordo de até US$ 500 bilhões com Wall Street para financiar infraestrutura de IA

Apesar das perspectivas de expansão dos negócios, as ações da Nvidia recuaram mais de 2,40% hoje (10/8), sendo negociadas próximas de US$ 218 durante a tarde - (crédito: Nvidia/Divulgação)

A Nvidia estaria articulando uma parceria com grandes instituições financeiras de Wall Street para um financiamento de até US$ 500 bilhões para acelerar a expansão da infraestrutura global voltada à inteligência artificial. A informação foi publicada nesta segunda-feira (10/8) no Financial Times.

O acordo teria como foco o financiamento de grandes projetos de computação para IA, incluindo a construção de data centers e contratos relacionados ao fornecimento de chips. A movimentação também aumentou as expectativas de que a companhia possa ampliar sua vantagem competitiva e alcançar a liderança global em valor de mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar das perspectivas de expansão dos negócios, as ações da Nvidia recuaram mais de 2,40% hoje, sendo negociadas próximas de US$ 218 durante a tarde.

A reação negativa ocorreu após a divulgação da reportagem sobre o envolvimento cada vez maior da fabricante de chips no financiamento e nos investimentos necessários para ampliar a infraestrutura mundial necessária para o desenvolvimento prometido de inteligência artificial.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Embraer registra receita recorde de R$ 11,3 bilhões no 2º trimestre

Embraer registra receita recorde de R$ 11,3 bilhões no 2º trimestre Economia BC avalia conexão do Pix com sistemas de pagamentos dos EUA

BC avalia conexão do Pix com sistemas de pagamentos dos EUA Economia Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2026

Boletim Focus: mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2026 Economia 52% avaliam economia do Brasil como ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus

52% avaliam economia do Brasil como ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus Economia "Brasil andou de lado na política fiscal", diz ex-secretário da Fazenda

"Brasil andou de lado na política fiscal", diz ex-secretário da Fazenda Economia Pix é a instituição mais confiável do Brasil e supera até a Igreja