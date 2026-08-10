Nvidia articula acordo de até US$ 500 bilhões com Wall Street para financiar infraestrutura de IA

A Nvidia estaria articulando uma parceria com grandes instituições financeiras de Wall Street para um financiamento de até US$ 500 bilhões para acelerar a expansão da infraestrutura global voltada à inteligência artificial. A informação foi publicada nesta segunda-feira (10/8) no Financial Times.
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O acordo teria como foco o financiamento de grandes projetos de computação para IA, incluindo a construção de data centers e contratos relacionados ao fornecimento de chips. A movimentação também aumentou as expectativas de que a companhia possa ampliar sua vantagem competitiva e alcançar a liderança global em valor de mercado.
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Apesar das perspectivas de expansão dos negócios, as ações da Nvidia recuaram mais de 2,40% hoje, sendo negociadas próximas de US$ 218 durante a tarde.
A reação negativa ocorreu após a divulgação da reportagem sobre o envolvimento cada vez maior da fabricante de chips no financiamento e nos investimentos necessários para ampliar a infraestrutura mundial necessária para o desenvolvimento prometido de inteligência artificial.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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