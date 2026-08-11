Lula diz que Brasil será "dono do próprio nariz" no mundo da IA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) projetou, nesta terça-feira (11/8), investimentos públicos em inteligência artificial (IA) para, segundo ele, fazer com que o país seja "dono do próprio nariz" no âmbito desta tecnologia.

"É o começo definitivo de que nós vamos entrar na era da inteligência artificial, não tem mais volta", disse o presidente, em discurso realizado após uma reunião que discutiu IA e soberania digital com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, professores e representantes de empresas de tecnologia.

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"Vocês (convidados para a reunião) hoje vieram aqui e venderam para nós a certeza de que nós estamos pronto não para disputar com a China, disputar com os Estados Unidos. Estamos prontos para disputar conosco mesmo e fazer aquilo que nós temos de importante para fazer inteligência artificial", completou o presidente.

Infraestrutura e retenção de talentos

A projeção de que o Brasil fomente invista em inteligência artificial, na avaliação de Lula, Alckmin e dos especialistas presentes na reunião, dependerá de ações voltadas à infraestrutura e energia

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"Para que a gente dê escala... nós precisamos dar escala e para dar escala significa que o governo vai ter que fazer encomendas, não tem outro jeito. Ou seja, se nós quisermos produzir escala para exportar e ganhar o mundo, nós temos que acreditar em nós", afirmou.

Outro ponto da estratégia de projeção de investimentos federais em IA é a retenção de profissionais no mercado trabalho brasileiro. Para isso, Lula utilizou metáforas futebolísticas ao dizer que crânios brasileiros da tecnologia não devem precisar jogar em times como "Barcelona e Real Madrid" para serem valorizados.