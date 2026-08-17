Mercado Pago entra no consignado privado e fecha 5 mil contratos em fase inicial

A oferta será ampliada gradualmente para a base de clientes, conforme o comportamento da carteira - (crédito: Divulgação/Mercado Livre)

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, entrou no mercado de consignado privado para trabalhadores contratados pelo regime CLT. A modalidade poderá ser contratada diretamente pelos canais digitais da instituição ou a partir de uma simulação iniciada pela Carteira de Trabalho Digital (CTPS).

A oferta será ampliada gradualmente para a base de clientes, conforme o comportamento da carteira e a evolução dos descontos das parcelas em folha de pagamento. Na fase inicial da operação, realizada durante quatro dias de julho, o Mercado Pago registrou 5 mil contratos fechados.

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Entre os trabalhadores que fizeram a simulação pela Carteira de Trabalho Digital e escolheram o Mercado Pago para contratar o crédito, 70% concluíram a operação, segundo a instituição.

O volume de potenciais clientes é considerado relevante pela fintech. Desde outubro do ano passado, a plataforma processou cerca de 50 milhões de solicitações de crédito por meio da CTPS, envolvendo 9 milhões de CPFs únicos. De acordo com o Mercado Pago, aproximadamente 80% dessas pessoas já são clientes da instituição.

“O Mercado Pago vem consolidando sua oferta de serviços financeiros integrados e participa ativamente das inovações que transformam o futuro do setor, apoiando seus clientes em suas jornadas financeiras”, afirmou Pablo Zbinden, diretor sênior de crédito do Mercado Pago Brasil.

Disputa entre bancos e fintechs

A entrada do Mercado Pago ocorre em meio ao avanço do consignado privado e à disputa entre bancos e fintechs por uma modalidade de crédito considerada mais segura por contar com desconto direto na folha de pagamento.

Em junho, a carteira de consignado para trabalhadores CLT alcançou R$ 113,3 bilhões no Brasil. O volume representa crescimento de 143% em relação ao registrado no mesmo mês do ano anterior, segundo os dados mais recentes do Banco Central.

O governo criou, em 2025, o programa Crédito do Trabalhador com o objetivo de ampliar o acesso dos trabalhadores formais ao consignado privado. A implementação, porém, ocorreu de maneira cautelosa entre as instituições financeiras, que aguardavam ajustes operacionais, incluindo a estruturação das garantias.

Com a consolidação do sistema e o aumento da demanda, bancos e fintechs passaram a disputar espaço nesse mercado, enquanto o Mercado Pago busca utilizar sua base de clientes e a integração com a Carteira de Trabalho Digital para ampliar a oferta de crédito aos trabalhadores CLT.