Bolsa Família: pagamento de agosto começa nesta terça; veja calendário

Beneficiários do Bolsa Família devem consultar o calendário de agosto e manter as condições do programa em dia - (crédito: Lyon Santos/Agência Brasil)

O calendário de pagamento do Bolsa Família de agosto começa nesta terça-feira (18/8) e se estende até o dia 31. Os repasses são liberados nos últimos dez dias úteis, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O valor médio do benefício em agosto é de R$ 678,35.

Para receber o auxílio, as famílias devem atender aos critérios do programa. É fundamental manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes.

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Outras exigências incluem a atualização da caderneta de vacinação e o acompanhamento pré-natal para gestantes, quando aplicável.

Pagamento unificado

Beneficiários que moram em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal podem ter o pagamento antecipado. Nesses locais, o valor é liberado no primeiro dia do calendário.

Canais de consulta

A situação do benefício, extratos e valores podem ser verificados nos aplicativos oficiais do Bolsa Família e do Caixa Tem. A consulta também está disponível no Portal Cidadão da Caixa, na internet.

O atendimento por telefone é gratuito. Para dúvidas sobre regras e cadastros, o beneficiário pode ligar para o Disque Social do MDS, no número 121. Já para informações sobre pagamentos e saques, o contato é a Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Confira as datas de pagamento por NIS

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 19 de agosto

NIS final 3: 20 de agosto

NIS final 4: 21 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 26 de agosto

NIS final 8: 27 de agosto

NIS final 9: 28 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.