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ARRECADAÇÃO

Receita Federal adia divulgação da arrecadação de julho

Órgão informou que a coletiva de imprensa prevista para esta terça (25/8) para apresentar o resultado do mês será remarcada

A Receita ainda não divulgou quando será a nova coletiva. - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)
A Receita ainda não divulgou quando será a nova coletiva. - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

A Receita Federal adiou a divulgação dos dados de arrecadação do governo referentes a julho de 2026. O resultado seria apresentado nesta terça-feira (25/8) em coletiva de imprensa, mas o órgão informou que o evento precisará ser remarcado.

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Em nota, o Fisco atribuiu o adiamento a questões logísticas e disse que uma nova data para a apresentação dos dados será divulgada posteriormente.

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“Informamos que a coletiva de imprensa sobre o resultado da arrecadação do mês de julho, prevista para hoje, precisará ser remarcada para uma nova data por questões logísticas. Em breve, compartilharemos as informações atualizadas sobre a realização do evento”, informou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 25/08/2026 09:53 / atualizado em 25/08/2026 09:58
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