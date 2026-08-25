Receita Federal adia divulgação da arrecadação de julho

A Receita Federal adiou a divulgação dos dados de arrecadação do governo referentes a julho de 2026. O resultado seria apresentado nesta terça-feira (25/8) em coletiva de imprensa, mas o órgão informou que o evento precisará ser remarcado.
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Em nota, o Fisco atribuiu o adiamento a questões logísticas e disse que uma nova data para a apresentação dos dados será divulgada posteriormente.
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“Informamos que a coletiva de imprensa sobre o resultado da arrecadação do mês de julho, prevista para hoje, precisará ser remarcada para uma nova data por questões logísticas. Em breve, compartilharemos as informações atualizadas sobre a realização do evento”, informou.
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