Ministro se reunirá com representante de Comércio dos EUA na segunda-feira

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, tem reunião virtual marcada com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, na próxima segunda-feira (31/8). O encontro deve marcar a retomada das negociações entre os dois países, afetadas nos últimos meses pela adoção de novas tarifas de importação por Washington e pela ameaça do governo brasileiro de acionar a Lei de Reciprocidade Econômica em resposta.
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Segundo interlocutores próximos ao ministro, a reunião deve ocorrer durante a tarde, a partir das 15 horas (horário de Brasília). Na última sexta-feira (21), os dois conversaram por telefone para tratar sobre um possível novo encontro. No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia telefonado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar sobre questões bilaterais.
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De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), tanto a conversa entre Lula e Trump quanto o telefonema entre os dois representantes diretos de seus países ocorreram em tom “amistoso e cordial”. As tarifas adicionais foram o principal assunto da conversa entre os presidentes, que também trataram de cooperação na área de segurança pública, além de outros temas.
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Em julho, os Estados Unidos implementaram duas novas tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Ambas resultaram de investigações com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA de 1974, a Trade Act.
Uma das tarifas, aplicada também a outros países, afetou uma lista de produtos brasileiros com uma alíquota de 12,5%, sob a alegação de favorecimento ao trabalho forçado por parte do Brasil. A outra, de 25% e direcionada exclusivamente ao Brasil, teve como justificativa uma série de questões, como o uso do Pix, além de temas ambientais e barreiras de mercado.
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Raphael PatiRepórter de Economia
Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).