iFood movimenta R$ 167 bi na economia e supera PIB de seis estados

As atividades do iFood movimentaram R$ 167 bilhões no Brasil no último ano, um crescimento de 19% em relação a 2024. O valor representa 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e supera o PIB estimado de seis estados, como Rondônia (R$ 88 bilhões), Tocantins (R$ 74 bilhões) e Sergipe (R$ 70 bilhões). Os dados são de uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A plataforma, que comemora 15 anos em 2026, também foi responsável por criar 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos em 2025. O número corresponde a mais de 1% da população ocupada no país e representa um aumento superior a 10% em comparação ao ano anterior.

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“Os resultados desta pesquisa reforçam o papel do iFood como empresa de tecnologia construída no Brasil e para o Brasil, com impacto direto na economia e na vida de milhões de pessoas”, comenta Joao Sabino, vice-presidente de políticas públicas do iFood.

Efeito iFood na economia

A Fipe apontou que, desde 2020, o valor movimentado pela plataforma cresceu 175%, um ritmo 2,5 vezes maior que o crescimento do PIB nacional no mesmo período. A análise indica que para cada R$ 1.000 gastos no iFood, são gerados R$ 1.399 adicionais na economia. O mesmo valor também gera R$ 1.114 em impostos adicionais.

Debora Gershon, diretora de Políticas Públicas e Economia do iFood, explica que o impacto se deve ao efeito multiplicador. Ela cita o exemplo da compra de um hambúrguer, que movimenta toda a cadeia produtiva: desde a produção agrícola dos insumos e o combustível do transporte até o pagamento dos funcionários do restaurante e as embalagens.

O estudo mostra ainda a expansão do delivery em todas as regiões, com destaque para o Norte e Centro-Oeste, que ampliaram a participação no ecossistema da plataforma.

Impacto em Brasília

O Distrito Federal registrou um dos maiores crescimentos do impacto econômico do iFood no último ano. A movimentação na região foi de R$ 1,9 bilhão em 2025, uma alta de 22,4% em relação a 2024, superando a média nacional de 19%.

Esse valor representa 0,45% do PIB do Distrito Federal. As atividades da plataforma geraram 21 mil postos de trabalho diretos e indiretos no DF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.