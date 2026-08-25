Confiança do consumidor cai ao menor nível desde 2022, aponta FGV

A intenção de compra de bens duráveis foi o principal destaque negativo entre os componentes do Índice de Expectativas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), recuou 3,6 pontos em agosto e chegou a 84,7 pontos. O resultado, divulgado nesta terça-feira (25/8), representa o menor nível do indicador desde novembro de 2022, quando havia registrado 83,5 pontos.

A média móvel trimestral também apresentou queda, de 1,4 ponto, passando para 87,2 pontos. O resultado indica uma piora na percepção dos consumidores tanto em relação às condições atuais quanto às perspectivas para os próximos meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os componentes do indicador, o Índice de Expectativas (IE) apresentou a maior retração. O índice caiu 5,4 pontos, para 86,1 pontos, o menor patamar desde julho de 2022, quando havia registrado 85,6 pontos.

A intenção de compra de bens duráveis foi o principal destaque negativo entre os componentes do IE. O indicador recuou 10 pontos, para 74,7 pontos, também atingindo o menor nível desde julho de 2022.

A avaliação sobre a situação financeira futura da família também piorou. O indicador caiu 4,6 pontos, para 82,9 pontos, menor resultado desde agosto de 2025. Já a percepção sobre a situação econômica local futura recuou 0,6 ponto, para 103,3 pontos.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede a percepção dos consumidores sobre as condições presentes, apresentou uma queda mais moderada, de 0,6 ponto, para 83,8 pontos.

Dentro do indicador, a avaliação sobre a situação financeira atual das famílias caiu 1,2 ponto, chegando a 74,3 pontos. A percepção sobre a situação econômica local atual permaneceu praticamente estável, com recuo de 0,1 ponto, para 93,6 pontos. Apesar da pequena variação, esse foi o menor nível registrado desde setembro de 2025.



