iFood cria programa para facilitar acesso de entregadores à casa própria

O projeto reúne imóveis das empresas Tenda, MRV e Direcional, que oferecem condições negociadas exclusivamente para os participantes, como descontos, parcelamento da entrada, redução de taxas e, em alguns empreendimentos, benefícios como mobília.
Uma das principais novidades é a possibilidade de o entregador autorizar o compartilhamento de até 12 meses de seu histórico de ganhos no iFood. O documento poderá ser utilizado para comprovar renda durante a análise de crédito, permitindo que as instituições financeiras considerem os valores efetivamente recebidos pelo profissional na plataforma.
Segundo Johnny Borges, diretor de impacto social do iFood, a iniciativa busca enfrentar uma das principais dificuldades encontradas pelos trabalhadores que atuam com entregas: o acesso à moradia. “O grande desafio dos entregadores, da população brasileira está ligado à moradia. Estamos falando de uma iniciativa que amplia a possibilidade de acesso à moradia dos entregadores. Então, a ideia que a gente tem aqui é que os entregadores consigam ter a possibilidade, para aqueles que desejam, acesso à moradia e conseguir fazer a compra da casa própria”, explicou.
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Pedro José BorgesRepórter da editoria de Política
Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.