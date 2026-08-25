iFood cria programa para facilitar acesso de entregadores à casa própria

O projeto reúne imóveis das empresas Tenda, MRV e Direcional, que oferecem condições negociadas exclusivamente para os participantes - (crédito: Divulgação/iFood)

O iFood anunciou, nesta terça-feira (25/8), o programa “Na Rota da Casa Própria”, iniciativa voltada a ampliar o acesso de entregadores a financiamentos imobiliários. Nesta primeira etapa, o projeto está disponível para profissionais classificados como Super Diamante, categoria que reúne entregadores com melhor desempenho e mais de 12 meses de participação no programa Super Entregadores, na cidade de São Paulo. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A iniciativa foi criada a partir de uma pesquisa interna que apontou que 72% dos entregadores entrevistados desejam conquistar a casa própria. O programa busca facilitar esse processo por meio da formalização da renda obtida na plataforma e da conexão dos profissionais com empreendimentos de grandes construtoras. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto reúne imóveis das empresas Tenda, MRV e Direcional, que oferecem condições negociadas exclusivamente para os participantes, como descontos, parcelamento da entrada, redução de taxas e, em alguns empreendimentos, benefícios como mobília.

Uma das principais novidades é a possibilidade de o entregador autorizar o compartilhamento de até 12 meses de seu histórico de ganhos no iFood. O documento poderá ser utilizado para comprovar renda durante a análise de crédito, permitindo que as instituições financeiras considerem os valores efetivamente recebidos pelo profissional na plataforma.

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Segundo Johnny Borges, diretor de impacto social do iFood, a iniciativa busca enfrentar uma das principais dificuldades encontradas pelos trabalhadores que atuam com entregas: o acesso à moradia. “O grande desafio dos entregadores, da população brasileira está ligado à moradia. Estamos falando de uma iniciativa que amplia a possibilidade de acesso à moradia dos entregadores. Então, a ideia que a gente tem aqui é que os entregadores consigam ter a possibilidade, para aqueles que desejam, acesso à moradia e conseguir fazer a compra da casa própria”, explicou.