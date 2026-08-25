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Conjuntura

Arrecadação federal cresce 8,97% em julho e chega a R$ 289,3 bilhões

Receita Federal aponta avanço real das receitas no mês e acumula R$ 1,87 trilhão entre janeiro e julho de 2026

As receitas administradas diretamente pela Receita Federal somaram R$ 268,8 bilhões em julho, crescimento real de 7,71% - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)
As receitas administradas diretamente pela Receita Federal somaram R$ 268,8 bilhões em julho, crescimento real de 7,71% - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)

A arrecadação total das Receitas Federais chegou a R$ 289,3 bilhões em julho de 2026, segundo a Análise da Arrecadação das Receitas Federais, elaborada pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O resultado representa crescimento real de 8,97%, considerando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em relação a julho de 2025.

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No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a arrecadação alcançou R$ 1,87 trilhão, uma alta real de 6,98% na comparação com o mesmo período de 2025.

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As receitas administradas diretamente pela Receita somaram R$ 268,8 bilhões em julho, crescimento real de 7,71%. Entre janeiro e julho, esse grupo acumulou R$ 1,79 trilhão, avanço de 6,96% em termos reais.

Já as receitas administradas por outros órgãos chegaram a R$ 20,4 bilhões no mês, alta real de 28,87%. No acumulado do ano, o montante atingiu R$ 85,3 bilhões, crescimento de 7,33%.

Entre dezembro de 2025 e junho de 2026, na comparação com o mesmo intervalo do período anterior, a massa salarial cresceu 10,19%. O valor em dólar das importações avançou 12,16%, enquanto as vendas de bens aumentaram 4,93%.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 25/08/2026 14:59 / atualizado em 25/08/2026 15:04
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