iFood aposta que STF afastará vínculo empregatício

O Supremo Tribunal Federal inicia, amanhã, o julgamento das ações que definem o vínculo trabalhista entre motoristas e entregadores de aplicativo e as plataformas digitais. Ontem, em café da manhã com jornalistas, representantes do Ifood defenderam que alguns direitos sejam assegurados ao motorista, mas que ele siga como autônomo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Existe acordo sobre classificação jurídica desse trabalhador, ou seja, não é CLT. Não se faz na CLT. Ele é um trabalhador autônomo, mas tem direito a uma série de benefícios e e direitos", disse o vice-presidente de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Ifood, João Sabino, referindo-se aos debates que vêm ocorrendo entre Legistilativo, Executivo, Judiciário e representantes das empresas e dos entregadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Impacto na economia
No café da manhã com jornalistas, a empresa apresentou a nova pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) impacto do iFood na economia, mostrando que a empresa brasileira movimentou R$ 167 bilhões em 2025, o que correspondeu a 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB) país. O valor considera os impactos gerados por toda a cadeia produtiva relacionada à plataforma e representa crescimento de 19% em relação ao ano anterior. De acordo com o levantamento, o montante movimentado pela plataforma também supera o PIB individual de seis estados, entre eles Rondônia, estimado em R$ 88 bilhões, Tocantins, com R$ 74 bilhões, e Sergipe, com R$ 70 bilhões. Desde 2020, a movimentação financeira associada à empresa cresceu 175%, ritmo 2,5 vezes superior ao avanço acumulado do PIB brasileiro no mesmo período.
De acordo com o estudo, a plataforma foi responsável pela geração de 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos em 2025.
O iFood também anunciou um novo programa "Na Rota da Casa Própria". A iniciativa está disponível para entregadores Super Diamante, classificação que reúne os entregadores com melhor engajamento e mais de 12 meses de participação no programa Super Entregadores, na cidade de São Paulo. O Na Rota visa aumentar o acesso de entregadores do aplicativo para financiamentos de imóveis. Uma pesquisa interna da empresa mostrou que 72% dos entregadores gostariam de conquistar a casa própria. O Ifood afirma que pode ampliar o programa no futuro para outras categorias e regiões. O acesso ao programa acontece pelo aplicativo do Entregador iFood. Os interessados podem gerar o histórico de ganhos obtidos na plataforma. Com esse documento, o entregador segue para os canais oficiais das construtoras, onde o imóvel é escolhido e a documentação é validada.
Saiba Mais
- Cidades DF Detran-DF suspende CNH de 6.432 motoristas por infrações graves
- Mundo Harry e Meghan confirmam retorno ao Reino Unido após 6 anos
- Brasil Mega-Sena acumula, e prêmio chega a R$ 25 milhões na quinta
- Esportes Cruzeiro e Atlético fazem clássico quente, mas ficam no empate
- Política André Mendonça fala em "infelicidade" nos primeiros anos no STF
- Brasil Mega-sena, Lotofácil, Quinta, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
Eduarda EspositoRepórter
Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil