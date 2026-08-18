IPC-S recua em sete capitais na 2ª quadrissemana de agosto, aponta FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou queda de 0,39% na segunda quadrissemana de agosto de 2026, segundo divulgou Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (18/8). Apesar da queda, o indicador ainda a acumula alta de 3,91% nos últimos 12 meses.
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A desaceleração foi registrada nas sete capitais analisadas pela FGV. Recife apresentou a maior queda, de 0,87%, influenciada principalmente pela redução de 9,38% na tarifa de eletricidade residencial.
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Em Brasília, o IPC-S recuou 0,22%, a menor queda entre as capitais pesquisadas. Na capital federal, a tarifa de eletricidade residencial também foi o principal fator sobre o resultado, com redução de 7% no período.
A apuração considerou os preços coletados entre 16 de julho e 15 de agosto de 2026, em comparação com os valores registrados entre 16 de junho e 15 de julho. A próxima divulgação dos resultados regionais detalhados do IPC-S está prevista para 25 de agosto.
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