O que é recuperação judicial e como funciona na prática para empresas

Funcionário de restaurante Habib's entrega produto da linha de congelados, enquanto a rede busca reestruturação financeira - (crédito: Divulgação)

O recente pedido de recuperação judicial da rede Habib’s anunciado nesta quarta-feira (26/8), trouxe à tona um termo comum no mundo corporativo, mas muitas vezes pouco compreendido pelo público. A recuperação judicial é, na prática, um mecanismo legal que permite a uma empresa em crise financeira reorganizar suas dívidas e operações para evitar a falência.

Funciona como uma última chance para a companhia se reerguer. Ao solicitar a proteção da Justiça, a empresa ganha um fôlego para negociar com seus credores sob supervisão judicial, buscando uma solução que permita a continuidade de suas atividades, a manutenção dos empregos e o pagamento das dívidas de forma escalonada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A principal vantagem é a suspensão temporária de todas as ações de cobrança e execuções contra a devedora, conhecida como stay period. Esse período de blindagem dura 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, dando à administração o tempo necessário para elaborar um plano detalhado de recuperação.

Como funciona o processo na prática

O processo de recuperação judicial segue etapas bem definidas, estabelecidas pela Lei nº 11.101/2005. Tudo começa quando a empresa formaliza o pedido ao Judiciário, apresentando documentos que comprovam sua situação financeira, a lista de credores e as razões da crise.

Se o juiz aceitar o pedido, são iniciados os seguintes passos:

Suspensão das cobranças: imediatamente após a decisão judicial, todas as dívidas anteriores ao pedido ficam congeladas pelo stay period, que é de 180 dias, prorrogável uma vez por igual período.

Elaboração do plano: a empresa tem o prazo improrrogável de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Este documento detalha como pretende pagar os credores, podendo incluir propostas como venda de ativos, novos prazos de pagamento e reorganização societária.

Assembleia de credores: os credores são convocados para votar a aprovação do plano. Eles são divididos em classes (créditos trabalhistas; com garantia real, como bancos; e quirografários, como fornecedores sem garantia) e a aprovação precisa ocorrer na maioria delas.

Homologação e fiscalização: com o plano aprovado, o juiz o homologa. A empresa permanece em recuperação judicial, sob fiscalização de um administrador judicial, pelo prazo de dois anos. Se cumprir as obrigações previstas no plano durante esse período, o juiz encerra o processo.

Caso o plano de recuperação judicial seja rejeitado pelos credores ou descumprido pela empresa ao longo do processo, o caminho mais provável é a decretação da falência. Nessa situação, os bens da companhia são liquidados para pagar as dívidas na ordem de prioridade definida por lei.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.