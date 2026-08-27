Black Friday do Planejamento: consumidor está mais esperto e exigente

Com a proximidade da Black Friday, consumidores já se preparam para as ofertas, antecipando pesquisas e planejamento - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A próxima Black Friday se desenha como a “Black do Planejamento”, com um consumidor brasileiro mais preparado e informado. Uma pesquisa do Google revela que quase metade dos entrevistados pretende comprar na data e 48% já possuem uma lista de desejos pronta.

A busca pelas melhores ofertas continua sendo a prioridade, o que levou 44% dos compradores a começarem a pesquisar preços antecipadamente. O otimismo também marca o período: 69% acreditam que sua situação financeira vai melhorar nos próximos seis meses e 41% planejam gastar mais do que na edição anterior.

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O comportamento de "smart shopper" se consolida. Segundo o estudo, 80% dos consumidores sempre procuram descontos, 73% buscam ativamente a melhor oferta e 72% acompanham as promoções do mercado de forma recorrente. A inteligência artificial surge como uma aliada para 15% dos entrevistados, que usarão a tecnologia para pesquisar, monitorar preços e avaliar promoções.

Apesar do avanço de outras datas promocionais, a Black Friday mantém seu protagonismo. Para 60% dos consumidores, ela é a única que realmente vale a pena para adquirir itens de valor elevado. Gleidys Salvanha, diretora de Varejo e Tecnologia do Google Brasil, afirma que o sucesso não será medido pelo maior desconto, mas pela combinação certa de benefícios.

A pesquisa aponta que incentivos como frete grátis e parcelamento já são parte da rotina de compra. Quando a marca acerta no benefício oferecido, o valor da venda aumenta. Em eletrônicos, o ticket médio com incentivo sobe de R$ 1.360 para R$ 1.678, um aumento de 23%. Já em produtos de lifestyle, o valor sobe 10%, de R$ 143 para R$ 158.

O que entra no carrinho de 2026

As intenções de compra seguem lideradas por categorias tradicionais como roupas e acessórios (37%), celulares (30%) e eletrodomésticos (29%). A pesquisa também destaca o crescimento de itens ligados à saúde e bem-estar, com medicamentos sem prescrição e suplementos subindo de 7,7% em 2025 para 8,7% na intenção de compra.

Na hora de finalizar a compra, o PIX está consolidado como o método de pagamento preferido por 56% dos consumidores. O cartão de crédito parcelado aparece em seguida, citado por 52% dos respondentes, e o cartão de crédito à vista é a escolha de 33%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.