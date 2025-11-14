Brasiliense lidera apetite de consumo na Black Friday 2025, diz Google

O consumidor do Distrito Federal entra na Black Friday 2025 com o maior apetite de compras do país. Segundo levantamento do Google, obtido pela coluna com exclusividade, os brasilienses planejam adquirir produtos de seis categorias, acima da média nacional, e concentram o interesse em tecnologia pessoal e beleza. No Centro-Oeste, 55% dos consumidores afirmam que vão comprar na data.

A demanda por produtos de autocuidado e estética impulsiona o crescimento local. O DF lidera no avanço das buscas em "Cabelos — Equipamentos Elétricos" ( 14,9%) e "Maquiagem" ( 13,4%), enquanto "Perfumes" subiram 7,2%. O foco em beleza reflete uma tendência de consumo voltado ao bem-estar individual e à valorização da rotina pessoal.

A tecnologia também ganha força entre os brasilienses. As buscas por "Vídeo Game Consoles" cresceram 17,6%, e "Smart Home", 16,9%, sinalizando disposição para investir em lazer e automação residencial. A categoria "Móveis — Infantil" ( 14%) mostra que o consumo familiar mantém espaço no radar.

Para a diretora de Commerce do Google Brasil, Nathália Camargo, o comportamento reforça o caráter pessoal da Black Friday. "É uma data em que o consumidor compra mais para si do que para presentear", afirma. Nacionalmente, 60% dos brasileiros pretendem participar das promoções, e 40% planejam gastar mais que em 2024 — com o Pix e o cartão parcelado como preferências de pagamento.

Comportamento racional

O consumidor brasiliense deve manter a Black Friday de 2025 aquecida, mas com um comportamento cada vez mais racional e digital. Pesquisa da Wake, em parceria com a Opinion Box, mostra que o Distrito Federal concentra 2,9% dos consumidores com intenção de compra no país, com predominância masculina (4,1% contra 1,9% das mulheres) e forte presença da faixa entre 25 e 29 anos (6,3%). As classes C, D e E lideram em participação (6,62%), reforçando o foco em custo-benefício e planejamento financeiro. O celular é o principal meio de compra, enquanto as redes sociais ainda têm baixa adesão (0,94%). Mesmo com o avanço do e-commerce, o consumidor local segue cauteloso: 4,26% estão indecisos sobre quando comprar. Segundo Alexandre Gil, vice-presidente da Wake, o perfil do DF combina pesquisa, comparação de preços e sensibilidade a ofertas a um público que exige precisão e conveniência das marcas.

Aporte na COP30

Durante a COP30, em Belém, a Fundação Rockefeller anunciou um aporte de US$ 5,4 milhões para fortalecer ecossistemas agroecológicos conectados aos programas de alimentação escolar no país. O investimento beneficiará 12 organizações, entre elas o Instituto Comida do Amanhã, o Instituto Clima e Sociedade (iCS) e o Instituto Arapyaú, com foco em ampliar o acesso de pequenos produtores ao crédito rural, assistência técnica e práticas agrícolas sustentáveis.

A iniciativa se apoia no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que destina 30% dos recursos à compra de alimentos de pequenos produtores. O percentual sobe para 45% em janeiro de 2026. A fundação busca replicar o modelo brasileiro em outros países do Sul Global e conectar a agenda de segurança alimentar à mitigação climática. Globalmente, o investimento integra um pacote de mais de US$ 220 milhões voltado à transformação dos sistemas alimentares.

Na comitiva

O presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar, integra a comitiva da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP30, que ocorre até 21 de novembro. Vice-presidente executivo da CNI, Bittar destacou que o evento marca a transição "da retórica para a ação" na agenda climática, mesmo diante da continuidade do uso de combustíveis fósseis. Para ele, a principal contribuição do Distrito Federal na transição energética está na geração de conhecimento e soluções tecnológicas. Segundo o dirigente, as indústrias locais têm ampliado investimentos em eficiência e sustentabilidade, com destaque para o aproveitamento de resíduos e o uso crescente de energia solar.

Comitiva na COP30: os presidentes das Federações das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Neto, e de Roraima (FIER), Izabel Itikawa, o governador de Roraima, Antonio Denarium, e o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar (foto: Divulgação)

Ação contra diabetes

A rede de clínicas Doutor DM2, especializada no tratamento da diabetes tipo 2, lança, nesta sexta-feira, a Blitz da Diabetes, ação nacional de conscientização que inclui testes gratuitos de glicemia, o conhecido teste rápido do dedo (com a pequena agulha), e bioimpedância corporal, que mede o nível de gordura, massa magra e retenção de líquidos. Com mais de 40 unidades no país, a empresa aposta em um modelo próprio de tratamento integrativo, que combina acompanhamento médico, reeducação alimentar e suplementação, e afirma que 70% dos pacientes alcançam remissão da doença, deixando de depender de insulina e outros medicamentos. A mobilização terá lives transmitidas direto das clínicas e relatos de pacientes que reverteram o quadro. Em Brasília, será realizada na unidade localizada no terceiro andar do shopping Venâncio, e na praça da alimentação, a partir das 9h.

Em Brasília, será realizada na unidade da Doutor DM2 localizada no terceiro andar do shopping Venâncio, e na praça da alimentação, a partir das 9h (foto: Divulgação)

Inclusão no mercado de trabalho

O Instituto General Villas Bôas (IGVB) promove, hoje, o IGVB Summit — Inclusão e Trabalho para Todos, encontro que pretende ampliar a inserção de pessoas com deficiência no mercado formal. O evento das 8h às 18h, no Espaço Poupex, em Brasília, reúne empresas, órgãos públicos e especialistas para discutir práticas de empregabilidade e apresentar soluções tecnológicas de acessibilidade. A Microsoft mostrará ferramentas assistivas voltadas ao ambiente corporativo, enquanto o Atlético Mineiro detalhará políticas de inclusão no esporte. Um dos pontos centrais será o lançamento da Plataforma IGVB Empregos, criada para conectar profissionais com deficiência a companhias comprometidas com diversidade. A iniciativa tem apoio de instituições como o MPT, Fecomércio e Senac-DF, e ocorre em meio ao desafio de elevar o cumprimento da cota legal de contratação, que ainda encontra forte resistência no setor privado.



