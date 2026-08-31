UE suspende importações de carne brasileira a partir desta quinta

O Brasil foi retirado em maio de uma lista de países que respeitam as regras da UE sobre o uso abusivo de antibióticos na indústria pecuária - (crédito: Divulgação/Abiec)

A União Europeia (UE) suspenderá a partir de quinta-feira a importação de carne bovina e de aves de criação procedente do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (31/8) a Comissão Europeia, que espera garantias brasileiras sobre o cumprimento das normas sanitárias do bloco.

O Brasil foi retirado em maio de uma lista de países que respeitam as regras da UE sobre o uso abusivo de antibióticos na indústria pecuária, em meio à pressão desse setor após a assinatura do acordo de livre-comércio com os países do Mercosul.

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A Comissão Europeia reprova o Brasil por não ter apresentado garantias suficientes a esse respeito. "O Brasil é um parceiro importante da UE e estamos trabalhando em estreita colaboração para garantir que cumpra esses requisitos. Uma vez que esse cumprimento seja demonstrado, as exportações para a UE poderão ser retomadas", afirmou uma porta-voz da Comissão Europeia à AFP.

Questionado pela AFP, o governo brasileiro não comentou imediatamente o anúncio, embora em maio tenha antecipado que "tomaria rapidamente" todas as medidas necessárias para reverter a exclusão.

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As medidas da UE fazem parte de sua política para combater a resistência dos microrganismos aos medicamentos, evitando o uso desnecessário de antibióticos.

"Não têm como competir"

As normas proíbem seu uso na pecuária para promover o crescimento, enquanto também não é permitido utilizar antimicrobianos reservados para infecções humanas.

Carlos Roberto dos Santos, pecuarista de Barretos, no estado de São Paulo, defendeu o uso de alguns desses produtos e afirmou que a medida busca, na realidade, proteger os produtores europeus.

O antibiótico questionado por Bruxelas "é um promotor de crescimento, ajuda o boi a digerir o pasto e a ração para que ele ganhe mais peso, não é um antibiótico para tratar uma doença do boi", disse à AFP.

O que acontece é que "o custo de produção lá muito alto. Um fazendeiro europeu não tem como competir comigo" e, se um governo "importar carne barata, vai acabar com o agro do seu país", explicou em sua fazenda em Barretos.

Em 2025, o Brasil foi o segundo maior exportador de carne bovina para a UE, com mais de 92 mil toneladas de produtos, que representaram mais de 713 milhões de euros.

A suspensão das importações também afeta ovos e mel, e o Executivo europeu não quis estabelecer um prazo para uma eventual retomada.

No caso da carne de aves e do mel, há uma auditoria em andamento que deve ser concluída na sexta-feira e, se seus resultados forem satisfatórios para a UE, as importações brasileiras poderão voltar a ser autorizadas nas próximas semanas.

Por outro lado, os prazos poderão ser mais longos para a carne bovina devido à duração dos ciclos de produção, informou a Comissão Europeia.

O acordo comercial entre a UE e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), assinado em janeiro deste ano, entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio.