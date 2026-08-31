Imposto de Renda: Último lote de restituição é pago nesta segunda

Contribuintes podem consultar a restituição do Imposto de Renda pelo aplicativo da Receita Federal - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal libera, nesta segunda-feira (31/8), o pagamento de R$ 1,24 bilhão referente ao quarto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O valor será depositado para 521.935 contribuintes e também contempla restituições residuais de anos anteriores.

A consulta ao lote está disponível desde o dia 24 no site da Receita Federal. Para verificar, o contribuinte deve acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo do órgão para tablets e smartphones.

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Do total liberado neste lote, R$ 704,12 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no recebimento. A distribuição dos pagamentos ocorre da seguinte forma:

338.912 contribuintes: usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix;

86.873 contribuintes: com idade entre 60 e 79 anos;

43.502 contribuintes: não prioritários;

26.769 contribuintes: com magistério como maior fonte de renda;

16.850 contribuintes: com mais de 80 anos;

9.029 contribuintes: com deficiência física, mental ou doença grave.

Menos lotes

Neste ano, a Receita Federal reduziu o número de lotes regulares de cinco para quatro, com pagamentos realizados em maio, junho, julho e agosto. Os dois primeiros lotes representaram 80% das restituições previstas, tanto em valores quanto em número de pessoas.

Segundo o Fisco, a agilidade no processamento das declarações e o avanço de ferramentas de automação permitiram a concentração dos pagamentos nos lotes iniciais.

Pagamento

O crédito da restituição será feito na conta ou na chave Pix (CPF) informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para verificar pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora.

Se o depósito não for efetuado, por exemplo, devido a uma conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O agendamento do crédito pode ser feito no Portal BB ou pela Central de Relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Após um ano sem resgate, o valor deve ser solicitado no Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, depois “Meu Imposto de Renda” e, por fim, "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.