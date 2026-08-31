FGC libera R$ 635 milhões para clientes da Simpala; saiba como receber

Comunicado do Banco Central na página da Simpala S.A. - (crédito: Reprodução)

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) iniciou o pagamento das garantias aos clientes da financeira Simpala. A empresa teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central neste mês.

Segundo o fundo, o desembolso será de R$ 635,3 milhões para 22 mil pessoas elegíveis. O valor é limitado a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

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Como receber a garantia

Clientes pessoa física devem solicitar o pagamento por meio do aplicativo do FGC. Já as pessoas jurídicas (PJ) precisam realizar o procedimento pelo site do fundo.

O FGC também atualizou os dados de pagamento de outras instituições. Para o conglomerado Master, que inclui Master, Master de Investimentos e Letsbank, o volume pago atingiu R$ 40,2 bilhões, o que corresponde a 98,77% do total. Os pagamentos beneficiaram 772 mil pessoas.

No caso do Will Bank, liquidado posteriormente, 1,3 milhão de antigos clientes com valores de até R$ 1 mil a receber já foram pagos. O montante para este grupo foi de R$ 136,2 milhões. Para os demais clientes, 283 mil pessoas receberam R$ 5,8 bilhões.

Em relação ao Banco Pleno, o FGC reembolsou R$ 4,6 bilhões. O valor representa 95,27% do total e foi destinado a 137 mil pessoas.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.