Grupo 3corações conclui aquisição das marcas Yoki e Kitano

Fábrica da Yoki em Pouso Alegre (MG), uma das unidades produtivas incorporadas pelo Grupo 3corações após a conclusão da aquisição da marca. - (crédito: Divulgação/ Yoki)

O Grupo 3corações concluiu, nesta quinta-feira (3/9), a aquisição das marcas Yoki e Kitano no país, que antes pertenciam à General Mills. A transação foi avaliada em R$ 800 milhões e anunciada em março deste ano.

A incorporação amplia de forma expressiva a estrutura industrial, logística e comercial da empresa, que passa a contar com aproximadamente 12.700 colaboradores e presença em mais de 600 mil pontos de venda em todo o país.

Como parte do acordo, a companhia passa a incorporar também as instalações e operações previstas na transação, incluindo o escritório administrativo em São Bernardo do Campo (SP) e as unidades produtivas de Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). A operação reforça a estrutura industrial da empresa em todo o Brasil, que passa a contar com um total de 15 unidades fabris.

De acordo com o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, a chegada das duas marcas também acelera uma trajetória de diversificação construída pelo grupo ao longo dos últimos anos.

“Estamos concluindo uma aquisição muito relevante para a nossa história e, ao mesmo tempo, iniciando um novo capítulo. Yoki e Kitano são marcas queridas, que fazem parte da rotina de milhões de famílias brasileiras há décadas. Recebemos esse legado com muito respeito e com a responsabilidade de cuidar dessas marcas, das pessoas que as constroem todos os dias e da relação de confiança construída com os consumidores, criando as condições para que continuem crescendo”, afirma.

A operação encerra a atuação da General Mills no Brasil, que também deixou de vender o sorvete Häagen-Dazs depois de quase 30 anos de presença no país. A decisão foi anunciada em agosto. Em 2025, os negócios da General Mills no Brasil responderam por aproximadamente US$ 350 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1 bilhão, em vendas da companhia.

“A marca Häagen-Dazs não será mais distribuída no Brasil devido a um plano de reformulação de portfólio da General Mills, anunciado em março de 2026”, informou a General Mills em nota à imprensa no dia 24 de agosto.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves