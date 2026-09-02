Binance libera compra de ações dos Estados Unidos no Brasil

Com a mudança, investidores brasileiros elegíveis têm acesso a mais de 7.000 ativos do mercado norte-americano - (crédito: DINO)

A Binance, uma das maiores plataformas de ativos digitais do mundo, anunciou na terça-feira (1°/9) uma novidade que a transforma em um verdadeiro "superapp" financeiro. Agora os usuários no Brasil já podem negociar ações e ETFs (fundos de índice) listados nas bolsas dos Estados Unidos diretamente pelo aplicativo.

Com a mudança, investidores brasileiros elegíveis têm acesso a mais de 7.000 ativos do mercado norte-americano, incluindo papéis de gigantes da tecnologia e outras empresas globais. A iniciativa reforça a visão da empresa de simplificar o acesso a diferentes oportunidades de investimento em um só lugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O grande atrativo da nova funcionalidade é a baixa barreira de entrada. É possível começar a investir com apenas 5 dólares. Todas as transações, tanto de compra quanto de venda, serão realizadas utilizando a stablecoin USDC, uma moeda digital pareada ao dólar americano.

“O usuário da Binance no Brasil agora pode escolher onde alocar seus recursos entre diversas classes de investimentos, sejam elas ativos digitais ou produtos do mercado tradicional. A partir de agora, ele também pode comprar ações e ETFs começando com US$ 5 e manter tudo na mesma plataforma em que gerencia seus ativos digitais. É isso que significa construir uma plataforma que permite que o dinheiro de nosso usuário possa estar investido e ser usado da forma que ele quiser. O superapp da Binance é a solução completa, sem barreiras”, comenta Thiago Sarandy, diretor-geral da Binance para o Brasil.

A operação é viabilizada no Brasil pela Sim;paul, corretora que faz parte do grupo Binance, e conta com a parceria da Alpaca, uma corretora de valores mobiliários regulada nos Estados Unidos que opera nas bolsas NASDAQ e NYSE. Essa estrutura unifica a experiência do investidor, permitindo transitar facilmente entre o mercado de criptoativos e o de ações tradicionais.

“Nos propomos a alcançar os próximos 3 bilhões de usuários e, para isso, precisamos tornar mais simples o acesso a oportunidades em diferentes classes de ativos, diversificar os portfólios e facilitar a transição entre os investimentos tradicionais e as finanças on-chain”, afirma Yi He, cofundadora e co-CEO da Binance.

A expansão dos serviços busca aumentar a utilidade dos ativos do mundo real dentro do ecossistema da plataforma, oferecendo mais mobilidade e opções para os usuários.

“Vemos uma oportunidade significativa de tornar os ativos financeiros mais acessíveis, mais úteis e mais conectados entre os mercados tradicionais e digitais”, afirma Richard Teng, co-CEO da Binance.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Economia Venda de veículos tem melhor agosto em 13 anos; saiba o que explica

Venda de veículos tem melhor agosto em 13 anos; saiba o que explica Economia Bets questionam dados apresentados em reunião de Lula sobre regulação do setor

Bets questionam dados apresentados em reunião de Lula sobre regulação do setor Economia Produção industrial cresce 0,2% em julho, mas recua 0,5% em um ano, diz IBGE