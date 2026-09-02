Venda de veículos tem melhor agosto em 13 anos; saiba o que explica

Venda de veículos zero quilômetro teve o melhor agosto em 13 anos, com promoções impulsionando o mercado automotivo - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A venda de veículos zero quilômetro registrou o melhor agosto em 13 anos. No mês passado, foram emplacadas 275,1 mil unidades, o que representa uma alta de 22,1% na comparação com o mesmo período de 2025.

Desde 2013, quando 329,1 mil veículos foram vendidos no mesmo mês, o mercado não apresentava um resultado tão expressivo para agosto. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (2/9), pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias.

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O balanço engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Em relação a julho, que havia sido o mês com o maior volume de vendas em 12 anos, houve um recuo de 1,6%.

No acumulado do ano, as vendas de veículos somam 1,97 milhão de unidades nos oito primeiros meses, um crescimento de 18,5%.

Promoções e descontos impulsionam o mercado

Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, as promoções estimuladas pela concorrência entre marcas tradicionais e chinesas estão movimentando o setor. Os descontos no IPI, concedidos dentro do "Programa Carro Sustentável", também ajudam a impulsionar o consumo.

"Os resultados continuam positivos, mesmo em um ambiente no qual o custo do crédito ainda é elevado", comentou Arcelio Junior.

Ele acrescentou que a redução gradual da Selic e a manutenção de um mercado de trabalho aquecido são sinais favoráveis. Ainda assim, ressaltou a necessidade de acompanhar a evolução da economia nos próximos meses.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.