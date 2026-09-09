PF intima Galípolo, Campos Neto, Esteves e Aquino a depor sobre caso Master

Campos Neto assumiu o comando do Banco Central em 2019, enquanto Galípolo passou a presidir a instituição em 2025 - (crédito: Alexandre Boiczar/Banco Central e Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Federal (PF) determinou, nesta quarta-feira (9/9), a intimação do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e do ex-presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, para prestarem depoimento sobre a fiscalização do Banco Master. A corporação também determinou o depoimento do dono do BTG Pactual, André Esteves, e do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino.

A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Correio. Como serão ouvidos na condição de testemunhas, os quatro têm o dever de dizer a verdade sobre o que viram e ouviram ao longo do processo. Campos Neto assumiu o comando do Banco Central em 2019, enquanto Galípolo passou a presidir a instituição em 2025. Ambos acompanharam o crescimento das operações do Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Leia também: Policiais federais avaliam que há uso político da investigação do caso Master



Os quatro foram citados no depoimento prestado pelo ex-diretor do BC Paulo Sérgio Souza, afastado do cargo após informações indicarem que ele atuava dentro da autarquia para favorecer o banco de Daniel Vorcaro. Segundo as investigações, Souza teria prestado uma espécie de consultoria formal à instituição em troca de propina. O acusado nega os crimes.

A defesa de Roberto Campos Neto afirmou desconhecer a informação sobre a intimação. “Se, de fato, existe determinação para que Roberto Campos Neto seja ouvido, é lamentável que tal informação tenha sido vazada à imprensa. Sem acesso ao documento, a defesa não tem como confirmar sua existência, autenticidade ou teor”, diz a nota assinada pelos advogados Pedro Ivo Velloso e Francisco Agosti.

Procurados pelo Correio por meio de suas assessorias, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino ainda não se manifestaram sobre a intimação. O presidente do BTG Pactual também não respondeu.