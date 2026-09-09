"Não vamos desistir do Brasil", diz CNI sobre crise no Judiciário

Segundo Ricardo Alban, a preservação da convivência social pacífica exige atuação da Justiça e transparência nos processos decisórios - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu responsabilidade e transparência das autoridades públicas diante das crises recentes no Supremo Tribunal Federal(STF). A manifestação foi divulgada nesta quarta-feira (9/9) e é assinada pelo presidente da entidade, Ricardo Alban.

Segundo a CNI, o país atravessa um momento de atenção para as instituições e a estabilidade democrática. A entidade afirma que os acontecimentos recentes exigem uma atuação institucional baseada em equilíbrio, prudência e interesse nacional.



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“A República enfrenta um teste de integridade inédito. As sucessivas crises que ocorrem em Brasília colocam as instituições em risco”, diz a nota.

A entidade também defendeu que a Justiça atue de forma imparcial e equilibrada na condução das questões relacionadas ao cenário atual. Para a CNI, os debates sobre as medidas a serem adotadas devem ocorrer de forma pública e transparente, com espaço para esclarecimentos.

“Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou crises institucionais travem o desenvolvimento. Não podemos, mais uma vez, perder as oportunidades de crescimento no cenário internacional”, diz o documento.

A entidade afirmou ainda que a confiança da população nos poderes públicos depende da condução das crises pelas instituições. Segundo a CNI, a preservação da convivência social pacífica exige atuação da Justiça e transparência nos processos decisórios.