Correio debate segurança e avanço do crime organizado; acompanhe

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (15/9), o CB Talks Segurança para o desenvolvimento do Brasil: uma agenda contra o crime organizado. O evento começa às 9h30, no auditório do jornal, em Brasília, e reunirá autoridades, especialistas e representantes da sociedade para discutir estratégias de enfrentamento ao crime organizado. Acompanhe ao vivo:
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A programação foi organizada em torno de dois painéis, com mediação dos jornalistas Carlos Alexandre e Adriana Bernardes. O primeiro vai tratar do novo marco da segurança pública e da prioridade que o poder público deve dar ao tema. O segundo discutirá a expansão das organizações criminosas para atividades econômicas e a relação entre o mercado formal e o mercado irregular.
A abertura do evento será feita por Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do Grupo de Atenção Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
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A discussão ocorre em meio ao avanço de propostas como a PEC 18/25 e o PL 2646/25 e à preocupação com a presença de grupos criminosos em setores estratégicos da economia. Entre os segmentos citados está o mercado de combustíveis, que reúne atividades como produção, armazenagem, distribuição e venda ao consumidor.
Um dos pontos em discussão é a revisão da Resolução ANP nº 852/2021, que estabelece regras para atividades de produção, armazenamento e comercialização de combustíveis. A proposta em análise permite que refinarias também prestem serviços de armazenagem para produtos de terceiros.
A mudança levanta questões relacionadas à concorrência, à fiscalização e à capacidade de rastrear os combustíveis. O acompanhamento da origem e do destino dos produtos ganha importância diante de investigações que apontaram a atuação de organizações criminosas no setor. Um dos exemplos é a Operação Carbono Oculto, que revelou a presença de uma organização em usinas, distribuidoras e cerca de mil postos. Nesse cenário, falhas nos mecanismos de controle da armazenagem podem dificultar o acompanhamento da movimentação dos produtos.
Confira a programação
Abertura
- Lincoln Gakiya, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo (Gaeco)
Painel 1 | O novo marco da segurança pública e a prioridade do poder público
- Alberto Fraga, deputado federal
- Pietro Adamo Sampaio Mendes, diretor da ANP
- Marivaldo Pereira, candidato a deputado federal
- João Henrique Martins, cientista político
Painel 2 | A nova fronteira do crime organizado: mercado formal vs. mercado irregular
- Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal
- Sergio Bandeira de Mello, presidente do SindiGás
- Jesualdo Conceição Silva, presidente da ABTP
- Rodrigo Saraiva Marinho, diretor-executivo do Instituto Livre Mercado
- Leandro Piquet Carneiro, professor da USP e coordenador da Escola de Segurança