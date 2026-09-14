Márcio Elias: "EUA e China voltam ao multilateralismo ou se isolam"

"Sempre que um país impõe injustificável sanção tarifária a outro, é rompido totalmente o sistema de multilateralismo", disse Elias Rosa - (crédito: Agencia Brasil)

O ministro Márcio Elias Rosa, titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic), condicionou nesta segunda-feira (14/9) a participação dos Estados Unidos e da China no mercado internacional a uma possível adesão desses países ao multilateralismo.

"China e EUA voltam a cumprir multilateralismo ou voltam a se isolar", pregou, ao discursar sobre posicionamentos de potências que impõem tarifas a outras no comércio internacional.

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Ao lado de outros ministros do governo Lula, além de parlamentares e de integrantes da campanha do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, Elias Rosa participou de um seminário organizado pelo Grupo Esfera, em São Paulo.

"O mundo mudou, mas não para melhor. A OMC (Organização Mundial do Comércio) nunca fez tanta falta hoje. Sempre que um país impõe injustificável sanção tarifária a outro, é rompido totalmente o sistema de multilateralismo", comentou.



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Tarifaço dos EUA

Representante do governo brasileiro nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço de até 37,5%, Márcio Elias Rosa conversou com o representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, duas semanas atrás.

À ocasião, o titular do MDic ponderou estar "animado" com a negociação embora as conversas ainda não tenham caminhado. "Eu sou um otimista, negociador pessimista começa perdendo. Então, eu sou otimista. Agora, é óbvio que vai ser um diálogo difícil porque já foi no passado difícil, mas nós já sabemos qual o caminho a percorrer", projetou à época.



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Apesar de Elias Rosa e Greer não terem chegado a um acordo na negociação sobre tarifas dos EUA colocadas contra exportações brasileiras, os dois se mostram abertos a uma nova reunião.

Fontes próximas ao presidente Lula trabalham com a possibilidade do petista e de Donald Trump conversarem na próxima Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), prevista para os dias 22 e 28 de setembro, em Nova York, nos EUA.