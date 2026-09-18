Governo planeja comprar dívidas antigas de brasileiros, afirma Durigan

Programa deve ser apresentado ao presidente Lula nos próximos dias, avalia ministro - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Governo Federal prepara um novo programa com o objetivo de comprar dívidas antigas de famílias brasileiras. Em entrevista ao Extra, na última quinta-feira (17/9), ele afirma que a ideia é que seja feito um leilão com os débitos sob descontos expressivos.

A aquisição das dívidas utilizaria recursos do Tesouro, com o objetivo de diminuir o endividamento acelerado durante a pandemia do covid-19 e limpar o balanço das instituições financeiras.

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“Herdamos uma série de problemas, uma pandemia de endividamento que vem do governo anterior, e o que estamos fazendo agora é dar as vacinas”, afirma Durigan, citando programas como o Desenrola 1 e 2.

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) de 2021 aponta que, durante a pandemia, o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 67,3%, deixando 51% de toda a renda comprometida com os bancos.

De acordo com o ministro, o modelo do programa - cuja operacionalidade ainda não está definida - deve ser apresentado ao presidente Lula nos próximos dias.



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O Governo considera que o endividamento é um obstáculo para o aumento do poder de compra nas famílias brasileiras e para o acesso ao crédito. “É sobre como viabilizar que as pessoas que hoje têm mais emprego, mais renda, mais acesso a serviço de qualidade, possam recomeçar a vida”, explica Durigan. “Pode envolver dívida bancária e dívida não bancária ou pode ter um foco no que mais atrapalha a vida desses devedores”.