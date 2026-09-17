Fim da greve dos bancários da Caixa deve ser decidido na próxima semana

Em greve, os empregados da Caixa Econômica Federal decidirão, na próxima segunda-feira (21/9), se aceitam a proposta do banco de elevar de 6,5% para 9% da folha de pagamento o limite de participação no custeio do Saúde Caixa a partir de 2027.

Na prática, a medida permitirá que a instituição destine uma parcela maior da folha para financiar o plano de saúde dos funcionários. Os trabalhadores defendem que a divisão dos custos volte a ser de 70% para a Caixa e 30% para os empregados.

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Pelo texto, será mantido o modelo solidário do plano, sem cobrança diferenciada por idade, além do pacto intergeracional previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. De acordo com a proposta, as mensalidades do Saúde Caixa não serão reajustadas em 2026. Eventual deficit registrado pelo plano no período será coberto pela Caixa.

A partir de 2027, o titular passará a contribuir com 3,7% da remuneração-base. Os dependentes diretos deverão pagar R$ 560, enquanto os indiretos pagarão R$ 660 para filhos de 21 a 24 anos e R$ 900 para filhos de 24 a 27 anos.

A proposta estabelece em 9% o limite de participação para o grupo familiar, formado pelo titular e pelos dependentes diretos. Também reduz de R$ 150 para R$ 120 a cobrança por consulta em pronto atendimento e mantém a isenção de coparticipação nos atendimentos por telemedicina.

O texto prevê ainda que pelo menos um empregado trabalhe exclusivamente com o Saúde Caixa na Gerência de Pessoas e Representação Regional de Pessoas (Repes). Também deverá ser criado um grupo de trabalho para discutir um plano de gestão do convênio no prazo de até 60 dias.



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Além do Saúde Caixa, o programa de remuneração variável Super Caixa também terá alterações. Segundo o texto, a partir do segundo semestre deste ano, a premiação inicial por habilitação passará de 25% para 50%.

A Caixa também se comprometeu a discutir o trabalho remoto no GT Trajetória. O banco deverá ainda manter os direitos previstos nos ACTs específicos e na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves



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