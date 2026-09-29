JOVI apresenta smartphones X300 Ultra e Fashion Edition em Brasília

O JOVI X300 Ultra se destaca pelo sistema de câmeras avançado, desenvolvido em parceria com a ZEISS, ideal para produção de conteúdo - (crédito: Jovi/Divulgação)

A JOVI apresentou nesta terça-feira (29/9), na capital federal, os novos integrantes da linha de smartphones no mercado brasileiro. A série X300 chega com dois modelos voltados à produção de conteúdo: o JOVI X300 Ultra, acompanhado de um kit de fotografia profissional, e o JOVI X300 Fashion Edition.

O zoom do X300 Ultra permite ver detalhes da outra margem do Lago Paranoá (foto: Roberto Fonseca/CB/D.A.Press)

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A marca, criada exclusivamente para o Brasil pela vivo Mobile Communication Co., Ltd., também apresentou o JOVI Buds Pro, fone de ouvido sem fio que integra o novo ecossistema de produtos da empresa no país. A proposta dos lançamentos é atender usuários que utilizam o smartphone para fotografar, gravar, editar e publicar conteúdos. O X300 Ultra concentra os recursos mais avançados da nova linha, enquanto o Fashion Edition aposta em um aparelho mais compacto para uso cotidiano.

Apontado como o flagship da empresa, o JOVI X300 Ultra é equipado com três câmeras traseiras desenvolvidas em parceria com a ZEISS. A principal tem sensor de 200MP e lente de 35 mm. A telefoto também tem 200MP, lente de 85mm, estabilização por gimbal e zoom óptico de 3,7 vezes. A terceira câmera é uma ultra grande-angular de 14 mm e 50 MP.

Na câmera frontal, o aparelho traz um sensor de 50MP. Todas as câmeras traseiras contam com estabilização óptica, com índice mínimo de 6.0 na escala CIPA. Na telefoto, o nível chega a 7.0 com o sistema mecânico de estabilização Gimbal-3D. O aparelho também conta com quatro microfones e seis cenários predefinidos para ajudar na captação de áudio em diferentes ambientes.

O X300 Ultra é vendido com um kit de fotografia profissional que inclui extensores de telefoto de 200mm e 400mm, grip para fotografia, tampas de lente, anéis adaptadores, alça, capa e dois suportes para tripé.

Fashion Edition aposta em tamanho menor

Já o JOVI X300 Fashion Edition tem uma configuração mais compacta. O aparelho conta com três câmeras ZEISS de 50MP, tela de 6,31 polegadas com atualização de 120 Hz e 12 GB de RAM, com possibilidade de expansão de até mais 12 GB.

O armazenamento é de 256 GB e o processador é o Snapdragon 8 Gen 5. A bateria tem 6.500 mAh e suporta carregamento de 90 W.

O modelo grava vídeos em 4K a 60 quadros por segundo e também oferece os modos palco e fotografia urbana. Há ainda um recurso de retrato com flash. Um extensor de telefoto de 200mm está disponível separadamente. Os dois smartphones utilizam o sistema operacional OriginOS 7, baseado no Android 16.

A JOVI também apresentou o Buds Pro, fone sem fio com cancelamento de ruído ativo de até 55dB e recursos de redução de ruído por inteligência artificial durante chamadas.

Os produtos estão disponíveis nas lojas oficiais da JOVI, marketplaces, operadoras e grandes varejistas do país. O kit de fotografia profissional JOVI X300 Ultra custa R$ 19.999. O X300 Fashion Edition tem preço sugerido de R$ 7.999, enquanto os acessórios de fotografia do modelo custam R$ 1.499. O JOVI Buds Pro chega ao mercado brasileiro por R$ 599.