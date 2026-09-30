Preços da indústria sobem 0,36% em agosto, aponta IBGE

Os preços da indústria geral subiram 0,36% em agosto de 2026, após queda de 0,83% registrada em julho, segundo dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30/9). O resultado considera as indústrias extrativas e de transformação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado de agosto, o IPP acumula alta de 3,47% no ano. Em agosto de 2025, o indicador acumulava queda de 3,63%. No acumulado em 12 meses, a alta chegou a 2,53%, acima dos 1,94% registrados até julho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Entre as 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE, 14 registraram variações positivas de preços em agosto. As indústrias extrativas tiveram a maior alta, de 4,33%, seguidas pela metalurgia, com avanço de 2,13%.
Na outra ponta, os preços de outros produtos químicos recuaram 2,97%, enquanto os produtos de borracha e plástico tiveram queda de 2,77%.
- Leia também: Consenso no mercado para nova queda da taxa Selic
Entre os setores que mais influenciaram o resultado geral, a atividade de alimentos teve o maior impacto positivo, de 0,47 ponto percentual. A alta foi impulsionada por produtos como arroz e carnes bovinas.
As indústrias extrativas contribuíram com 0,18 ponto percentual para o resultado, com influência da alta nos preços dos óleos brutos de petróleo e do minério de cobre. A metalurgia teve impacto positivo de 0,14 ponto percentual. Já a atividade de outros produtos químicos exerceu o principal impacto negativo sobre o índice, de 0,25 ponto percentual.