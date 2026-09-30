Preços da indústria sobem 0,36% em agosto, aponta IBGE

Entre as 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE, 14 registraram variações positivas de preços em agosto - (crédito: CNI/Divulgação)

Os preços da indústria geral subiram 0,36% em agosto de 2026, após queda de 0,83% registrada em julho, segundo dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30/9). O resultado considera as indústrias extrativas e de transformação.



Com o resultado de agosto, o IPP acumula alta de 3,47% no ano. Em agosto de 2025, o indicador acumulava queda de 3,63%. No acumulado em 12 meses, a alta chegou a 2,53%, acima dos 1,94% registrados até julho.

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Entre as 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE, 14 registraram variações positivas de preços em agosto. As indústrias extrativas tiveram a maior alta, de 4,33%, seguidas pela metalurgia, com avanço de 2,13%.

Na outra ponta, os preços de outros produtos químicos recuaram 2,97%, enquanto os produtos de borracha e plástico tiveram queda de 2,77%.

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Entre os setores que mais influenciaram o resultado geral, a atividade de alimentos teve o maior impacto positivo, de 0,47 ponto percentual. A alta foi impulsionada por produtos como arroz e carnes bovinas.

As indústrias extrativas contribuíram com 0,18 ponto percentual para o resultado, com influência da alta nos preços dos óleos brutos de petróleo e do minério de cobre. A metalurgia teve impacto positivo de 0,14 ponto percentual. Já a atividade de outros produtos químicos exerceu o principal impacto negativo sobre o índice, de 0,25 ponto percentual.