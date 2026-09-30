Setor público tem deficit de R$ 10 bilhões em agosto

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) alcançou 69,3% do PIB em agosto, o equivalente a R$ 9,2 trilhões. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

O setor público consolidado registrou deficit primário de R$ 10 bilhões em agosto de 2026, segundo a Nota para a Imprensa de Estatísticas Fiscais divulgada pelo Banco Central do Brasil nesta quarta-feira (30/9). O resultado representa uma melhora em relação ao deficit de R$ 17,3 bilhões registrado no mesmo mês de 2025.

Em 12 meses, o deficit primário acumulado chegou a R$ 82,1 bilhões, equivalente a 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado de agosto foi influenciado principalmente pelo deficit de R$ 14,7 bilhões do Governo Central.

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Os governos regionais registraram superavit de R$ 2,7 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram superavit de R$ 2 bilhões. Na comparação com o acumulado até julho, o deficit primário em 12 meses recuou 0,06 ponto percentual do PIB.

Apesar da melhora no resultado primário, as despesas com juros aumentaram. Os juros nominais apropriados pelo setor público consolidado somaram R$ 105,9 bilhões em agosto, ante R$ 74,3 bilhões no mesmo mês de 2025. O resultado foi influenciado pelas operações de swap cambial, que geraram perda de R$ 9,3 bilhões em agosto deste ano, enquanto haviam registrado ganho de R$ 19,9 bilhões no mesmo período de 2025.

No acumulado em 12 meses, os juros nominais chegaram a R$ 1,182 trilhão, o equivalente a 8,86% do PIB. No período anterior, a despesa havia sido de R$ 946,5 bilhões, ou 7,61% do PIB.

Com a soma do resultado primário e dos juros nominais, o deficit nominal do setor público consolidado alcançou R$ 115,9 bilhões em agosto. Em 12 meses, o deficit nominal acumulado chegou a R$ 1,264 trilhão, correspondente a 9,48% do PIB, com alta de 0,12 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior.

A Dívida Líquida do Setor Público alcançou 69,3% do PIB em agosto, o equivalente a R$ 9,2 trilhões. Houve alta de 0,1 ponto percentual do PIB em relação a julho.

A elevação foi influenciada principalmente pelos juros nominais apropriados, que contribuíram com 0,8 ponto percentual do PIB, e pelo deficit primário, com 0,1 ponto percentual. Esses efeitos foram parcialmente compensados pela variação do PIB nominal, que reduziu a relação em 0,4 ponto percentual, pela desvalorização cambial de 2,1%, com impacto negativo de 0,2 ponto percentual, e por ajustes da dívida externa líquida, que reduziram a relação em 0,1 ponto percentual.