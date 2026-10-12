Nobel de Economia premia descoberta que ajuda a conter crises

Os norte-americanos Robert E. Hall, da Universidade Stanford, e Michael Woodford, da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, ganharam o Nobel de Economia de 2026 nesta segunda-feira (12/10). Os dois foram premiados por desenvolverem modelos econômicos que ajudam a explicar como governos e bancos centrais podem agir para conter crises, controlar a inflação e reduzir as oscilações da economia. Eles dividirão o prêmio de 12 milhões de coroas suecas.

O trabalho dos pesquisadores busca responder a uma questão central: como evitar que períodos de recessão se agravem e que momentos de forte crescimento terminem em desequilíbrios econômicos? A resposta passa pela maneira como famílias e empresas tomam decisões e pela influência que as políticas econômicas exercem sobre essas escolhas.

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A economia alterna períodos de expansão e retração. Quando a atividade perde força, governos podem aumentar os gastos públicos, enquanto bancos centrais podem reduzir os juros para estimular o consumo e os investimentos. Quando a economia cresce rapidamente e a inflação aumenta, as autoridades podem adotar medidas para desacelerar a demanda.

O problema é que essas decisões nem sempre produzem os resultados esperados. As crises do petróleo da década de 1970 expuseram as limitações dos modelos econômicos usados até então. Apesar das medidas adotadas, países ocidentais enfrentaram uma combinação de inflação elevada, desemprego e baixo crescimento. O cenário colocou em xeque a capacidade das políticas de estabilização de manter a economia sob controle.

Hall e Woodford ajudaram a mudar essa abordagem ao desenvolver modelos que partem das decisões de indivíduos e empresas para explicar o comportamento da economia como um todo. Essa perspectiva, conhecida como microfundamentos da macroeconomia, considera que as escolhas sobre consumo, poupança e preços influenciam os indicadores econômicos.

Outro ponto importante é a expectativa em relação ao futuro. Quando um banco central comunica que pretende alterar os juros, por exemplo, famílias e empresas podem rever suas decisões antes mesmo de a medida entrar em vigor. A comunicação das autoridades, portanto, também pode influenciar o rumo da economia.

Os modelos desenvolvidos pelos pesquisadores ajudaram a estabelecer uma base teórica para as políticas econômicas utilizadas atualmente. Segundo a Real Academia Sueca de Ciências, o trabalho oferece ferramentas para que governos e bancos centrais enfrentem choques econômicos, como crises de energia e mudanças inesperadas no consumo.