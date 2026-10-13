Especialista alerta para desafios da reforma tributária e cobra planejamento das empresas

A reforma tributária exigirá planejamento e adaptação das empresas brasileiras, especialmente dos pequenos negócios. O alerta foi feito pelo advogado e professor Pedro Júlio Sales D’Araújo, durante o CB Fórum Reforma Tributária na Prática: simule antes de decidir, realizado nesta terça-feira (13/10).

Professor de Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), ele destacou que as mudanças afetarão empresas, consumidores e governos. “A reforma tributária mexe de fato com a realidade das empresas, com a realidade dos contribuintes e com a realidade da sociedade”, afirmou.

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Segundo D’Araújo, o sistema tributário brasileiro acumula problemas de complexidade, falta de transparência e fragmentação das regras entre União, estados e municípios. Para ele, esse cenário dificulta a compreensão dos impostos pagos e contribui para a guerra fiscal entre os entes federativos.

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A reforma busca simplificar a tributação sobre o consumo, padronizar regras e estabelecer a cobrança no destino. “As pessoas não sabem quanto estão pagando de tributos. O consumidor não percebe esse tributo, uma vez que ele vem embutido nos preços das mercadorias e dos serviços consumidos”, explicou.

Apesar das mudanças previstas, o professor ressaltou que a implementação do novo modelo ainda apresenta desafios, como a definição das alíquotas, a adaptação das empresas ao split payment, mecanismo de recolhimento dos tributos na liquidação financeira, e a resolução de futuras disputas judiciais.

Com o início da implementação previsto para janeiro de 2027, ele defendeu que os empresários busquem informações para se preparar. “O pequeno empresário, o microempresário, precisa ter compreensão a respeito do grau de alterações que estão sendo engendradas no âmbito da reforma tributária”, afirmou.

O CB Fórum: Reforma Tributária na prática: simule antes de decidir tem o intuito de debater os desafios da implantação do novo sistema, especialmente para as pequenas empresas, e buscar esclarecer como será a mudança na prática. O evento acontece na sede do Correio, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro