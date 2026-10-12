Ataque de houthis à Arábia Saudita faz petróleo disparar nesta segunda (12)

A escalada das tensões no Oriente Médio acendeu um alerta e provocou um novo movimento de valorização do petróleo já no começo desta semana. O cenário de crise se intensificou no último sábado (10/10), após membros do grupo extremista Houthi promoverem um ataque ao aeroporto de Riad, na Arábia Saudita, com pelo menos 13 mortos e mais de 300 pessoas feridas.

Diante do cenário de conflito, o preço do barril de petróleo Brent – utilizado como referência para a maioria dos países – registrou um forte avanço nesta segunda-feira (12) e chegou a operar acima dos US$ 107. Por volta de 16h30, pelo horário de Brasília, a cotação chegou a R$ 106,50, com um aumento de 1,88% em relação ao fechamento anterior.



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Os houthis reivindicaram a autoria do ataque ao aeroporto saudita neste fim de semana, que foi o mais letal no país desde 2015. A escalada do conflito ocorre após a Arábia Saudita se aproximar ainda mais do governo do Iêmen, que trava uma guerra civil justamente contra o grupo extremista, que desde a década de 1990 promove rebeliões contra o governo iemenita e a influência dos sauditas na região.

Além do movimento orquestrado no último sábado, os houthis já haviam atacado o aeroporto de Riad dois dias antes, com três pessoas mortas. Também houve investidas contra outras cidades do reino. O grupo diz ter atingido Dammam e instalações da Aramco – maior empresa de petróleo do mundo.

