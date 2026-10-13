Sebrae destaca impacto da reforma tributária nos pequenos negócios

Segundo Augusto Togni, as micro e pequenas empresas respondem por cerca de 30% do PIB do país e têm papel importante na geração de emprego e renda - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O gerente de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Augusto Togni, destacou a importância de preparar os pequenos negócios para as mudanças trazidas pela reforma tributária. Durante o CB Fórum Reforma Tributária na Prática: simule antes de decidir, realizado nesta terça-feira (13/10), ele ressaltou o papel da informação e da orientação aos empresários diante das transformações no sistema de impostos.

Segundo Togni, o volume de desinformação sobre a reforma tributária é elevado, o que torna necessário ampliar o acesso a informações confiáveis sobre os efeitos das mudanças para os empreendedores. Ele afirmou que o Sebrae tem atuado em parceria com a Receita Federal, o Conselho Federal de Contabilidade e a Fenacon para disseminar informações sobre o tema.

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“O Sebrae está pronto para atender os pequenos negócios. Não deixem de procurar o Sebrae, vocês que são empresários e empresárias, para que vocês tenham condições de ter a orientação mais fidedigna com o contexto do impacto dos tributos no seu negócio”, afirmou.

O gerente também indicou os canais de atendimento da instituição, incluindo a página específica sobre o assunto, no endereço sebrae.com.br/reformatributária, e a central telefônica 0800 570.

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30% do PIB

Durante a participação no fórum, Augusto Togni destacou a relevância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira. Segundo ele, esses empreendimentos respondem por cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e têm papel importante na geração de emprego e renda.

O representante do Sebrae também mencionou as perspectivas econômicas para 2026. De acordo com os dados citados por ele, a projeção de crescimento do PIB está em torno de 2%, enquanto a taxa de desocupação chegou a 5,3% no segundo trimestre deste ano, patamar que classificou como histórico nos últimos 14 anos.

Para Togni, o desempenho da economia está relacionado à atividade dos pequenos negócios. “Quando o PIB cresce, obviamente os pequenos negócios crescem também”, afirmou. Ele ressaltou ainda a importância de políticas públicas que ofereçam condições para que essas empresas se desenvolvam, ampliem sua competitividade e tenham acesso a oportunidades de mercado.



O CB Fórum: Reforma Tributária na prática: simule antes de decidir tem o intuito de debater os desafios da implantação do novo sistema, especialmente para as pequenas empresas, e buscar esclarecer como será a mudança na prática. O evento acontece na sede do Correio, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).