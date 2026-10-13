Como o perdão de dívidas tributárias do MEI pode afetar o seu bolso

Pacote formulado pelo Poder Executivo atua em três frentes prioritárias para aliviar o orçamento dos autônomos - (crédito: Caio Gomez)

Anunciado em 13 de outubro de 2026, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP 267/2026), que perdoa dívidas tributárias federais de microempreendedores individuais. O pacote também inclui discussões sobre o PixMEI, uma iniciativa ainda em fase de estruturação que estuda repasses de até R$ 5 mil. A proposta visa reabilitar cerca de 3,6 milhões de pequenos negócios inadimplentes, cujos débitos somam aproximadamente R$ 12,6 bilhões — grande parte já considerada de difícil recuperação.

Milhões de autônomos enfrentam dificuldades para quitar as guias mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Com o acúmulo das pendências, o CNPJ fica irregular, o que impede a emissão de notas fiscais, trava empréstimos bancários e suspende benefícios previdenciários essenciais, como auxílio-doença e aposentadoria.

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O atraso sistemático dos pagamentos gera cobrança automática de encargos e juros calculados pela taxa básica. Após períodos prolongados sem quitação, a Receita Federal pode cancelar o registro jurídico, transferindo as pendências comerciais diretamente para o nome da pessoa física.

Impactos diretos nas finanças do empreendedor

O pacote formulado pelo Poder Executivo atua em três frentes prioritárias para aliviar o orçamento dos profissionais autônomos:

perdão de débitos federais : anistia integral de tributos federais inscritos em dívida ativa, com a contrapartida obrigatória de manter os recolhimentos do DAS rigorosamente em dia durante os seis meses seguintes à vigência da lei e renunciar a eventuais ações judiciais sobre as dívidas.

repasse via Pix (PixMEI) : proposta em fase de estruturação pelo governo que prevê aportes de até R$ 5 mil para compra de insumos, equipamentos ou modernização, cujos critérios operacionais ainda serão detalhados.

renegociação bancária (Desenrola 3.0): programa voltado a débitos com instituições financeiras que pode atingir cerca de R$ 6 bilhões em pendências, oferecendo descontos que chegam a 90% para a regularização do crédito.

A recuperação cadastral devolve a capacidade operacional ao trabalhador por conta própria. Ao restabelecer a regularidade da firma, o titular volta a movimentar contas jurídicas, negociar com fornecedores sob condições melhores e afasta o risco de cobrança judicial da dívida ativa da União.

Circulação de renda e consumo local

A recuperação financeira dos autônomos atinge diretamente profissionais de bairros periféricos e cidades do interior. Marceneiros, costureiras, cabeleireiros e feirantes conseguem reorganizar suas atividades sem recorrer a empréstimos bancários com juros abusivos.

O alívio nas obrigações fiscais também reverbera no sustento familiar. Quem trabalha de forma autônoma costuma integrar as despesas do negócio ao orçamento doméstico. A superação do endividamento crônico libera recursos para cobrir necessidades da rotina diária, como alimentação e serviços básicos.

Deputados federais e senadores devem iniciar a análise do PLP 267/2026 nas comissões temáticas nos próximos dias. Caso seja aprovado no plenário e sancionado, a vigência do perdão tributário está prevista para começar em 1º de janeiro de 2027, quando também serão publicadas as regulamentações operacionais de cada medida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.