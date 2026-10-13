Dinheiro esquecido no Banco Central: como resgatar o valor

O Banco Central registrou R$ 5,79 bilhões esquecidos em instituições financeiras de todo o país em agosto de 2026. O montante pertence a cidadãos e empresas que deixaram saldos para trás em contas correntes, poupanças, cooperativas ou consórcios encerrados. Qualquer titular pode verificar se tem direito a uma parcela desse saldo por meio de uma consulta rápida e gratuita feita pela internet.
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A maior parcela dos valores decorre de contas desativadas com saldo residual, tarifas cobradas indevidamente que precisam ser devolvidas e recursos não procurados de grupos de consórcio finalizados. Pessoas falecidas também somam quantias expressivas na base de dados nacional. Nesses casos, herdeiros, inventariantes e representantes legais com documentação comprobatória têm permissão para resgatar o montante pendente.
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Como checar o saldo disponível
A verificação deve ser feita unicamente no Sistema de Valores a Receber, mantido pela autoridade monetária federal. O processo inicial exige apenas informações cadastrais básicas para confirmar se há algum saldo a ser retirado:
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número do CPF e data de nascimento, para consulta individual de pessoa física;
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número do CNPJ e data de abertura do negócio, para pessoas jurídicas;
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dados cadastrais da pessoa falecida, quando a busca envolver patrimônio deixado por parentes.
Etapas para resgatar o dinheiro via Pix
Caso o sistema aponte a existência de recursos, o usuário precisa entrar com a credencial da plataforma gov.br de nível prata ou ouro para conhecer a quantia exata e requerer a transferência. A exigência do nível de validação biométrica ou bancária serve para coibir fraudes financeiras e garantir a segurança do processo.
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Acesse o portal oficial do sistema do Banco Central pelo endereço eletrônico valoresareceber.bcb.gov.br.
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Faça o login com a conta gov.br e confirme a permissão para o compartilhamento das informações cadastrais.
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Aceite o termo de responsabilidade para acessar os dados sobre a instituição depositária e o valor total retido.
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Clique no botão para solicitar o recebimento via Pix e selecione uma chave cadastrada no seu nome.
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Guarde o comprovante gerado com o número de protocolo para registrar formalmente a operação.
Se a instituição financeira responsável pelo depósito não tiver convênio para transferência automática via Pix, a página apresentará os canais de atendimento oficiais da empresa. O cidadão deve entrar em contato com o banco informado para fornecer os dados bancários e combinar o pagamento via transferência comum.
Cuidados contra golpes
O Banco Central reforça que nunca envia links por aplicativos de mensagens, mensagens de texto ou correio eletrônico. O órgão regulador não cobra comissões nem taxas administrativas para devolver quantias retidas. As instituições bancárias autorizadas devem creditar o dinheiro após a solicitação ser concluída no sistema oficial, conforme seus procedimentos internos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.