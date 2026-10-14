Lula pede mobilização para proteger política de incentivo a games

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta quarta-feira (14/10), que representantes da indústria de jogos eletrônicos se organizem para proteger as conquistas do setor e evitar retrocessos. Durante a assinatura do decreto Desenvolve Gamers Brasil, no Palácio do Planalto, Lula afirmou que a regulamentação do Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos reconhece a importância de uma política de Estado para o segmento.

“Mas se preparem porque fazer é difícil, destruir é apenas um passo”, declarou o presidente, ao defender a mobilização do setor para impedir que decisões futuras comprometam os avanços conquistados.

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Lula alertou para possíveis resistências a políticas relacionadas aos jogos eletrônicos, especialmente por parte de pessoas que, segundo ele, podem questionar o conteúdo dos games e sua influência sobre crianças e adolescentes. “Se organizem, se organizem para que vocês não permitam que ninguém tire o que vocês conquistaram, ninguém”, afirmou.

O presidente também criticou ideias que, segundo ele, persistem na sociedade, embora já devessem ter sido superadas. Como exemplo, mencionou possíveis críticas aos jogos sob o argumento de que eles ensinariam “bobagem” às crianças. “Porque vocês sabem que tem maluco para tudo, não é só maluco beleza, tem maluco para tudo”, disse.

Política de Estado

Lula defendeu a participação da sociedade na formulação de políticas públicas e afirmou que as decisões do governo devem resultar do diálogo entre diferentes áreas da administração federal.



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Segundo o presidente, a transversalidade é um dos princípios adotados pela gestão para discutir temas que envolvem mais de um ministério. Ele reconheceu que o processo pode gerar dificuldades, mas argumentou que a integração é necessária para que as medidas sejam assumidas pelo Estado brasileiro, e não apenas por uma pasta ou por um ministro. “Governar é a arte que você tem de ouvir a capacidade criativa da sociedade”, afirmou.

O petista acrescentou que, em seu governo, as políticas não são decididas individualmente em seu gabinete. Para ele, a discussão conjunta entre os ministros permite que as decisões tenham um caráter institucional mais amplo. “E o que vocês estão conquistando agora estão dizendo: ‘O Estado brasileiro tem uma política de game’”, declarou.

Ao encerrar o discurso, Lula incentivou os representantes do setor a aproveitar a regulamentação para desenvolver a indústria nacional e transformá-la em motivo de orgulho para o país. “Tire proveito e faça disso uma grande indústria, orgulho do Brasil”, concluiu.