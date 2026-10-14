Uruguaios do Flamengo estão na mira de candidato no Peñarol

De Arrascaeta (esq.) e De la Cruz, do Flamengo, são sonhos de candidato à presidência do Peñarol - (crédito: Fotos: Adriano Fontes e Gilvan de Souza / Flamengo)

O Peñarol, do Uruguai, tem eleições previstas para o começo de dezembro deste ano. E Pablo Schiavi, um dos candidatos à presidência, promete tirar dois dos craques do Flamengo: Nicolás De la Cruz e Giorgian de Arrascaeta, ambos uruguaios.

Em declarações ao programa "Punto Penal", o candidato rasgou elogios a Arrasca, chegando a alcunhá-lo de "Deus" no Brasil e "Rei" do Flamengo. No entanto, crê que pode fazer o "impossível" para repatriar o craque, hoje com 32 anos.

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"Claramente é uma obsessão que temos. Temos uma excelente relação com o Daniel Fonseca (empresário de Arrascaeta), um super profissional. Uma obsessão muito difícil, ele é Deus no Brasil, o Rei do Flamengo, mas seu coração tem duas cores e nós vamos fazer o impossível para seduzi-lo nesses três anos que vêm. Ele já deu várias voltas no continente pelo Flamengo, mas falta a sua última volta para terminar sua carreira com essa camisa. E creio que isso não tem preço. Obviamente as conversas são com o representante, não queremos comprometer o jogador de nenhuma forma", afirmou.

De la Cruz e ex-Palmeiras também na mira

Outros jogadores que Schiavi visa caso vença a eleição no Peñarol são De la Cruz e Merentiel – este, uruguaio do Boca Juniors (ARG). O meia ex-River Plate (ARG), no Rubro-Negro desde 2024, chegou a negociar com o clube no meio do ano, mas não houve acordo.

"Vamos fazer o impossível (por Arrascaeta), como também, e mais próximo, creio que De la Cruz vai jogar no Peñarol e outra opção que temos. Outro jogador que me encantaria é a figura do Boca Juniors, Merentiel, que é um touro. Esses três jogadores se pagam sozinhos", salientou Schiavi.