Vini Jr pega quatro jogos de suspensão e desfalca o Real Madrid no El Clásico

Vini Jr ficará fora dos próximos quatro compromissos do Real Madrid após receber uma punição de quatro partidas da LaLiga. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (14) pelo Comitê de Competição da entidade por causa da expulsão do brasileiro no duelo contra o Villarreal, no último sábado. Entre os jogos que o atacante perderá está o clássico contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro.

Além do confronto com o maior rival, Vini não poderá atuar contra Sevilla, Racing Santander e Valencia. Com isso, o camisa 7 ficará fora dos planos de José Mourinho até a pausa para a Data Fifa de novembro.

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A expulsão aconteceu depois de uma jogada polêmica na partida contra o Villarreal. Vini começou no banco após retornar dos compromissos da Seleção Brasileira e entrou durante o confronto. Em um lance que terminou com um gol do atacante, posteriormente anulado, ele puxou o cabelo de Nathan Saliba. Após convite do VAR para revisar a jogada, o árbitro Isidro Díaz de Mera aplicou o cartão vermelho direto ao brasileiro.

A punição acabou sendo dividida em duas infrações. Vini recebeu dois jogos de suspensão por conduta violenta fora de uma disputa pela bola, conforme o artigo 130.2 do Código Disciplinar, além de outros dois por protestar contra a arbitragem, com base no artigo 127. As duas penalidades também preveem multas acessórias, conforme o artigo 52.

Árbitro relata atitude agressiva de Vini Jr

O fato de a ação ter ocorrido fora de uma disputa direta pela bola pesou na decisão. No relatório da partida, o árbitro classificou a atitude do brasileiro como agressiva e afirmou que colegas de equipe precisaram segurá-lo. Depois do jogo, Vini usou as redes sociais para pedir desculpas aos companheiros e aos torcedores por ter deixado o Real Madrid com um jogador a menos.

Real Madrid contesta decisão

O clube espanhol tentou reverter a decisão e apresentou recurso. Na defesa, alegou que não houve um puxão de cabelo, mas um contato acidental da mão com o cabelo e a faixa usada pelo adversário durante uma disputa física. O Real também contestou a interpretação de que a bola estava fora de disputa e argumentou que as reclamações de Vini ao árbitro não deveriam estar como uma infração separada.

Os argumentos, porém, não convenceram o Comitê de Disciplina. A entidade manteve a punição integral e justificou que os relatórios da equipe de arbitragem têm presunção de veracidade de acordo com as regras da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).