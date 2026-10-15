Safra 2026/27 deve alcançar 367,1 milhões de toneladas de grãos

A produção brasileira de grãos na safra 2026/27 está estimada em 367,1 milhões de toneladas, segundo relatório da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (15/10).

Entre os principais cultivos, a soja mantém a liderança, com produção estimada em 181,6 milhões de toneladas, alta de 0,7% em relação à safra anterior. A área semeada deve alcançar 49,3 milhões de hectares, aumento de 1,4%. As exportações de soja em grãos estão previstas em 117,97 milhões de toneladas, crescimento de aproximadamente 1,51% em relação à última safra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o milho, a produção total pode chegar a 148 milhões de toneladas, volume 2,4% superior ao registrado na safra anterior. A área plantada está estimada em 23,7 milhões de hectares, valor 4,9% acima do ciclo 2025/26, considerando as três safras do cereal. Para o ciclo 2025/26, as exportações de milho estão estimadas em 43,9 milhões de toneladas.

O relatório prevê queda de 2,9% na produção de arroz, estimada em 10,75 milhões de toneladas. A área total cultivada deve alcançar 1,53 milhão de hectares. A redução da produção pode levar a uma queda de 17,4% nas exportações, inicialmente previstas em 1,66 milhão de toneladas para o ciclo 2026/27.

El Niño

Apesar da perspectiva de crescimento geral, os impactos do fenômeno El Niño ainda geram incertezas para o desenvolvimento da safra. O relatório destaca que os riscos climáticos associados ao fenômeno podem limitar uma expansão maior da área plantada.

Enquanto a Região Sul enfrenta previsões de chuvas acima da média, com riscos de enchentes, menor luminosidade e maior incidência de doenças fúngicas em culturas como arroz e feijão, as regiões Norte e Nordeste enfrentam ameaças de seca e estiagens severas.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves





Saiba Mais









Economia

Projeção para deficit primário em 2026 sobe a R$ 53 bi, aponta Prisma Fiscal





Projeção para deficit primário em 2026 sobe a R$ 53 bi, aponta Prisma Fiscal







Economia

Redução da jornada para 40 horas pode exigir novas contratações





Redução da jornada para 40 horas pode exigir novas contratações







Economia

Varejo brasileiro cresce 4% no Dia das Crianças impulsionado por Pix





Varejo brasileiro cresce 4% no Dia das Crianças impulsionado por Pix







Economia

Abono salarial: pagamento de lote complementar começa nesta quinta (15)





Abono salarial: pagamento de lote complementar começa nesta quinta (15)







Economia

Setores reagem à aprovação da redução da escala 6x1





Setores reagem à aprovação da redução da escala 6x1







Economia

Entidades do setor produtivo criticam aprovação do fim da escala 6x1









