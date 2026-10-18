Ato na Paulista inaugura última semana para campanha de Flávio ao Planalto

O senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), inicia neste domingo (18/10) a última semana da campanha eleitoral com um comício na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato deve reunir milhares de apoiadores e tem a presença confirmada das principais lideranças no estado, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Além disso, a manifestação ainda deve contar com os deputados federais mais votados nas eleições do último dia 5, Nikolas Ferreira (MG) e Lucas Pavanatto (SP), ambos do Partido Liberal (PL) e que tiveram mais de 3 milhões de votos na disputa. Outras figuras ligadas à direita, como a deputada estadual eleita com mais de 1 milhão de votos Eduarda Campopiano (PL-SP), também confirmaram presença.

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Flávio chega à última semana de campanha antes do segundo turno ainda à frente, numericamente, ao adversário, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas principais pesquisas de intenção de voto. O Instituto Datafolha divulgou a última sondagem na quinta-feira (15/10), em que mostra o filho 01 do ex-presidente com 47% ante 45% de Lula. Já a pesquisa Quaest indica Flávio à frente por 46% a 44%. Os dois levantamentos, no entanto, revelam empate técnico entre os candidatos dentro da margem de erro.

Neste fim de semana, o candidato pelo PL levou a outras capitais o que a campanha chama de "Bloquinho do 22", com o uso de abadás e carros de som em movimento. No sábado (17), ele esteve em outras duas capitais: Salvador, na Bahia, e Vitória, no Espírito Santo, em atos que também contaram com a presença de Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas, que têm acompanhado o presidenciável em outras agendas durante a campanha.



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Durante o comício na Avenida Paulista, o candidato deve discursar à multidão e permanecer no local até por volta das 13h (de Brasília), horário em que está previsto o fim da manifestação. Durante a tarde, Flávio deve descansar e se preparar para o primeiro debate presidencial com Lula, organizado pela TV Bandeirantes ao lado de um pool de veículos (Jovem Pan News, TV Cultura, TV Gazeta e O Estado de S. Paulo).