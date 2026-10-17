Lobista diz que o presidente Lula mentiu e que Lulinha se reuniu com ministros

A empresária e lobista Roberta Luchsinger apontada como amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, disse, em entrevista neste sábado (17/9), que o presidente da República Luíz Inácio Lula da Silva (PT) mentiu e que o filho dele sentou-se inúmeras vezes com ministros que integram seu governo.

Roberta diz que decidiu falar porque vem agredida pelo presidente que vem classificando-a como “pilantra”.

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"Ele me chamou de pilantra, me colocou como boi de piranha. Ele é um mentiroso, é público e notório esses encontros do Lulinha com os ministros", afirma.

Amiga próxima de Lulinha, com quem costumava fazer viagens, Roberta disse que o apresentou ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Ele era um empresário de sucesso. Apresentei-o ao Fábio em caráter social, nada para negócios. Se, após aquilo, se desvencilhou em algum negócio, foi entre eles, não comigo”, relata.

Ao afirmar que interferia informalmente na agenda do Planalto, Luchsinger atacou o presidente. “Era um jeito até meio bagunçado e amador de agir. "Um presidente da República que não sabe o que se passa na sua antessala, ou é um mentiroso, ou está senil e esclerosado."

Luchsinger contou que mantinha uma mansão alugada em Brasília, que se hospedava junto com Fábio Luis, onde foram recebidos os ministros Frederico Siqueira Filho, (Comunicações), Leonardo Barchini, (Educação) e o ex-chefe de gabinete de Lula Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola.

Roberta revelou ainda o desejo de colaborar com as investigações por meio de uma delação premiada e garantiu que não irá poupar ninguém, nem o filho de Lula.

"Não serei eu o boi de piranha que tanto querem. Então, assim: o que eu fiz, se for crime, vou responder ao devido processo legal. Na minha cabeça não existe crime, mas já fui investigada e condenada pelo presidente. Ele é um covarde, um canalha, com uma mulher, que tem duas filhas", comentou.