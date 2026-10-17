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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro pede que população fotografe preços nos supermercados

Candidato à Presidência pede que os consumidores fotografem e gravem vídeos para mostrar os preços de itens como arroz, feijão, carne e café

07/10/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Governadora Celina Leão candidata ao GDF com o sendador Flávio Bolsonaro candidato a presidência da república durante coletiva após reunião para formalizar o apoio politico dos partidos União Brasil e Progressistas. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
07/10/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Governadora Celina Leão candidata ao GDF com o sendador Flávio Bolsonaro candidato a presidência da república durante coletiva após reunião para formalizar o apoio politico dos partidos União Brasil e Progressistas. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo neste sábado (17/10) em que convoca a população a ir aos supermercados, registrar os preços dos alimentos e compartilhar imagens e notas fiscais nas redes sociais. A iniciativa, segundo ele, busca comparar o custo dos produtos durante o atual governo.

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No vídeo, Flávio pede que os consumidores fotografem e gravem vídeos para mostrar os preços de itens como arroz, feijão, carne e café. Ele também orienta os seguidores a registrar os valores gastos nas compras e a destacar os impostos embutidos nos produtos.

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“Vai até o supermercado mais próximo da sua casa e tira foto, faz vídeo para mostrar como é que a comida tá cara, o arroz, o feijão, a carne, o café. Aí você pega a nota fiscal, mostra quanto você gastou no mercado”, afirmou.

O senador pediu que os registros sejam publicados nas redes sociais com uma marcação ao perfil dele, para que o material possa ser compartilhado. “A gente vai comparar como é que as coisas encareceram durante o atual governo”, declarou.

Na publicação que acompanha o vídeo, Flávio reforçou as críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “VÁ AO MERCADO BRASIL TÁ TUDO CARO! LULA QUEBROU O BRASIL”, diz o texto.

Durante a gravação, o candidato também acusou o governo de fazer promessas que, segundo ele, não serão cumpridas e de ignorar a realidade da população. Ao final, convocou os eleitores a responderem nas urnas e pediu votos para sua candidatura, identificada pelo número 22.

“Vamos dar resposta nas urnas. E para presidente é Flávio Bolsonaro 22. Flávio Bolsonaro é a mudança”, afirmou. Ele também declarou que o Brasil já teria escolhido esse caminho no primeiro turno e voltaria a fazê-lo no segundo.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 17/10/2026 11:29
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