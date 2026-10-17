Flávio Bolsonaro pede que população fotografe preços nos supermercados

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo neste sábado (17/10) em que convoca a população a ir aos supermercados, registrar os preços dos alimentos e compartilhar imagens e notas fiscais nas redes sociais. A iniciativa, segundo ele, busca comparar o custo dos produtos durante o atual governo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No vídeo, Flávio pede que os consumidores fotografem e gravem vídeos para mostrar os preços de itens como arroz, feijão, carne e café. Ele também orienta os seguidores a registrar os valores gastos nas compras e a destacar os impostos embutidos nos produtos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Vai até o supermercado mais próximo da sua casa e tira foto, faz vídeo para mostrar como é que a comida tá cara, o arroz, o feijão, a carne, o café. Aí você pega a nota fiscal, mostra quanto você gastou no mercado”, afirmou.
VÁ AO MERCADO BRASIL
TÁ TUDO CARO!
LULA QUEBROU O BRASIL https://t.co/GFpEoJh6sW— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 17, 2026
O senador pediu que os registros sejam publicados nas redes sociais com uma marcação ao perfil dele, para que o material possa ser compartilhado. “A gente vai comparar como é que as coisas encareceram durante o atual governo”, declarou.
Na publicação que acompanha o vídeo, Flávio reforçou as críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “VÁ AO MERCADO BRASIL TÁ TUDO CARO! LULA QUEBROU O BRASIL”, diz o texto.
Durante a gravação, o candidato também acusou o governo de fazer promessas que, segundo ele, não serão cumpridas e de ignorar a realidade da população. Ao final, convocou os eleitores a responderem nas urnas e pediu votos para sua candidatura, identificada pelo número 22.
“Vamos dar resposta nas urnas. E para presidente é Flávio Bolsonaro 22. Flávio Bolsonaro é a mudança”, afirmou. Ele também declarou que o Brasil já teria escolhido esse caminho no primeiro turno e voltaria a fazê-lo no segundo.