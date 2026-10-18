Vox Brasil: Lula tem 51% e Flávio 49% no segundo turno

No cenário estimulado, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, o presidente concentra 46,4% das intenções de voto, ante 44,6% de Flávio - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada neste domingo (18/10). A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro, o petista aparece com 51% dos votos válidos, enquanto o parlamentar registra 49%.

Embora Lula esteja numericamente à frente, a diferença de 1,8 ponto percentual entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento, de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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No cenário estimulado, em que os entrevistados recebem os nomes dos candidatos, o presidente concentra 46,4% das intenções de voto, ante 44,6% de Flávio. Outros 5% pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos dois, enquanto 3,9% permanecem indecisos.

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Em comparação com a pesquisa anterior, Lula avançou 2,2 pontos percentuais, passando de 44,2% para 46,4%. O senador também apresentou crescimento, embora menor, saindo de 42,7% para 44,6%.

O levantamento ainda identificou uma redução no número de eleitores que não definiram o voto. O percentual de indecisos caiu de 9,7% para 3,9%, enquanto a parcela daqueles que pretendem votar em branco ou nulo, ou não escolher nenhum candidato, aumentou de 3,4% para 5%.

Na modalidade espontânea, em que os participantes indicam seu candidato sem receber uma lista de opções, o resultado também mostra uma vantagem numérica do petista. Lula foi mencionado por 44,9% dos entrevistados, enquanto Flávio recebeu 43,8% das respostas.

Expectativa de vitória e rejeição

A Vox Brasil também investigou quem os brasileiros acreditam que vencerá a eleição, independentemente do candidato em que pretendem votar. Para 46,9% dos entrevistados, Lula conquistará um novo mandato, enquanto 41,6% consideram que Flávio Bolsonaro será eleito presidente. Outros 11,5% não souberam responder.

Já os índices de rejeição são iguais para os dois presidenciáveis. Segundo a pesquisa, 45,3% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula "de jeito nenhum", mesmo percentual registrado pelo senador.

O levantamento aponta ainda que 4,7% rejeitam simultaneamente as duas candidaturas, ao passo que 2,4% declaram não rejeitar nenhum dos concorrentes.

Dados técnicos

A pesquisa Vox Brasil está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04332/2026. Foram entrevistadas 2.100 pessoas de todo o Brasil entre 15 e 17 de outubro.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos. O custo declarado da pesquisa é de R$ 50 mil.